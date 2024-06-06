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FESCO и правительства областей Восточной Сибири будут развивать сотрудничество в сфере транспорта и логистики
06.06.2024

FESCO и правительства областей Восточной Сибири будут развивать сотрудничество в сфере транспорта и логистики

    • Транспортная группа FESCO и правительство Иркутской области изучат возможности сотрудничества, направленного на развитие транспортно-логистической инфраструктуры на территории региона.

    Как сообщили SeaNews в FESCO, соответствующее соглашение о намерениях в ходе Петербургского международного экономического форума подписали президент FESCO Аркадий Коростелев и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

    Документ предусматривает взаимодействие сторон в случае совместного участия в инвестиционных проектах по созданию транспортно-логистической инфраструктуры в Иркутской области.

    По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, планируется проработать вопрос создания портово-логистического кластера в Усть-Куте для централизации доставки топлива в рамках северного завоза в территории Иркутской области и Республики Саха (Якутия).

    «Кроме того, прорабатывается вопрос о создании транспортно-логистического центра с современным складским комплексом, в этом направлении также рассмотрим возможности сотрудничества», – сказал И.Кобзев.

    Также в ходе Петербургского международного экономического форума FESCO и правительство Новосибирской области договорились рассмотреть возможность реализации инвестиционных проектов на территории региона в сфере транспорта и логистики, а также социально-экономического и культурного развития.FESCO и правительства областей Восточной Сибири будут развивать сотрудничество в сфере транспорта и логистики

    Соответствующее соглашение о намерениях подписали президент FESCO Аркадий Коростелев и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

    Стороны планируют сотрудничать для создания перспективных проектов, направленных на развитие транспортно-логистического комплекса и контейнерных перевозок в регионе.

    Фото: FESCO


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