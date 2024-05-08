Транспортные технологии играют ключевую роль в прогрессе общества и обеспечивают устойчивое развитие других областей.

17 мая 2024 года в гибридном формате состоится конференция «Транспортные технологии: пересекая временные границы». Организаторами события являются Политехнический музей совместно с Транспортной группой FESCO.

Очная часть пройдет в Москве на площадке Цифровое деловое пространство (улица Покровка, 47). Предусмотрена онлайн-трансляция в личном кабинете на сайте.

Мероприятие посвящено ключевым изобретениям и инновациям в сфере транспорта. В рамках конференции будут освещены как последние транспортные разработки и инновации, которые могут принципиально изменить мир в ближайшем будущем, так и важнейшие исторические достижения науки и техники, которые уже сыграли роль в развитии общества. Научная программа мероприятия разделена на три блока — морской, наземный и воздушный транспорт и охватывает широкий спектр вопросов: начиная от исторических вех в создании первых автомобилей, судов и освоения воздушного пространства, и заканчивая новейшими технологиями будущего, такими как блокчейн в логистике, беспилотные транспортные средства, космический транспорт и использование искусственного интеллекта в развитии транспортной отрасли.

Миссия конференции заключается в популяризации актуальных достижений в транспортной сфере и укреплении данной области в статусе прогрессивной и инновационной. Одной из главных целей мероприятия является привлечение внимания молодого поколения к транспортной отрасли, чтобы продемонстрировать, что в ней есть место удивительным идеям, способным менять мир.

Мероприятие бесплатное. Чтобы принять участие в конференции, необходимо зарегистрироваться на сайте: https://clck.ru/3AV4Ng

Общая координация проекта:

info@polymus-transport-conf.ru

+7 (901) 270-58-09

Елизавета

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