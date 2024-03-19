FESCO и китайская «Кун Ронг» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере жд контейнерных перевозок

Транспортная группа FESCO и Международная логистическая компания «Кун Ронг» (Шанхай, Китай) заключили соглашение о сотрудничестве в сфере железнодорожных перевозок из Китая в Россию через сухопутные погранпереходы.

Соответствующее соглашение о намерениях в рамках выставки TransRussia 2024 подписали исполнительный директор «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» (входит в FESCO) Леонид Шляхтуров и генеральный директор «Кун Ронг» Луис Лу.

Стороны договорились наладить взаимодействие при организации железнодорожных контейнерных перевозок грузов различной номенклатуры из Китая в Россию через сухопутные погранпереходы. Также FESCO и «Кун Ронг» условились оказывать содействие друг другу в установлении деловых контактов и поиске бизнес-партнеров как в России, так и в Китае.

Фото: FESCO