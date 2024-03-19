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FESCO и китайская «Кун Ронг» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере жд контейнерных перевозок
19.03.2024

FESCO и китайская «Кун Ронг» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере жд контейнерных перевозок

    • Транспортная группа FESCO и Международная логистическая компания «Кун Ронг» (Шанхай, Китай) заключили соглашение о сотрудничестве в сфере железнодорожных перевозок из Китая в Россию через сухопутные погранпереходы.

    Соответствующее соглашение о намерениях в рамках выставки TransRussia 2024 подписали исполнительный директор «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» (входит в FESCO) Леонид Шляхтуров и генеральный директор «Кун Ронг» Луис Лу.

    Стороны договорились наладить взаимодействие при организации железнодорожных контейнерных перевозок грузов различной номенклатуры из Китая в Россию через сухопутные погранпереходы. Также FESCO и «Кун Ронг» условились оказывать содействие друг другу в установлении деловых контактов и поиске бизнес-партнеров как в России, так и в Китае.

    Фото: FESCO


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