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Китай создал международный регистр судоходства
06.12.2024

Китай создал международный регистр судоходства

    • Китай создал международный регистр судоходства в провинции Хайнань, сообщает Splash.

    Администрация Хайнаньского международного регистра судоходства, базирующаяся в Янпу, будет отвечать за регистрацию, управление качеством, инспекцию, услуги государства флага для судов, зарегистрированных в реестре China Yangpu Port.

    Администрация регистра является подразделением Администрации безопасности на море министерства транспорта провинции Хайнань. Она будет предоставлять услуги как судам, выполняющим международные перевозки, так и судам внутреннего плавания.

    «Четыре года назад китайское правительство запустило общий план Хайнаньского порта свободной торговли, что привлекло около 700 новых судоходных компаний на южнокитайский остров», – пишет издание.

    Фото: Splash


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