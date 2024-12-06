Китай создал международный регистр судоходства в провинции Хайнань, сообщает Splash.

Администрация Хайнаньского международного регистра судоходства, базирующаяся в Янпу, будет отвечать за регистрацию, управление качеством, инспекцию, услуги государства флага для судов, зарегистрированных в реестре China Yangpu Port.

Администрация регистра является подразделением Администрации безопасности на море министерства транспорта провинции Хайнань. Она будет предоставлять услуги как судам, выполняющим международные перевозки, так и судам внутреннего плавания.

«Четыре года назад китайское правительство запустило общий план Хайнаньского порта свободной торговли, что привлекло около 700 новых судоходных компаний на южнокитайский остров», – пишет издание.

Фото: Splash