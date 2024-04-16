Беларусь готовится к строительству мультимодального порта в Мурманской области

Беларусь начала подготовку к реализации проекта строительства мультимодального порта в Мурманской области. Об этом заявил премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко в ходе российско-белорусских переговоров, сообщается на сайте правительства РФ,

Р.Головченко отметил, что Беларусь интенсивно взаимодействует в транспортно-логистической сфере. Проделана значительная работа по созданию новой логистики с использованием транспортной инфраструктуры Российской Федерации. Выстроены схемы доставки продукции с использованием российских портов Северо-Западного региона.

«Задействуем маршруты международного коридора «Север – Юг». Как и договаривались, начата подготовка к реализации проекта строительства мультимодального порта в Мурманской области», – сказал премьер-министр и поблагодарил руководство Министерства транспорта Российской Федерации, лично министра, а также «Российские железные дороги» за активное и конструктивное взаимодействие.

Фото: пресс-служба правительства РФ