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В Астрахани началась резка металла для серии земснарядов
03.04.2024

В Астрахани началась резка металла для серии земснарядов

    • По заказу «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК) на производственной площадке Южного центра судостроения и судоремонта (ЮЦСС, входит в ОСК) началась резка металла для серии земснарядов, сообщает пресс-служба ГТЛК.

    В этом году планируется заложить три земснаряда, в 2025 году – еще три.

    В 2023 году ГТЛК подписала контракт с ЮЦСС на строительство серии из шести самоходных земснарядов проекта 93.159А в рамках реализации инвестпроекта с использованием средств ФНБ по обновлению гражданского водного флота России.

    Отмечается, что земснаряды строятся по отечественному проекту с использованием российского судового комплектующего оборудования. Основное назначение судов – проведение дноуглубительных работ: разработка илистых, песчаных и песчано-гравелистых грунтов. Земснаряды будут использоваться также для чистки рек и каналов от наносов, для прокладки каналов и других гидротехнических работ.

    Напомним, что в феврале этого года на астраханской верфи по заказу ГТЛК состоялась закладка первых двух судов проекта РСД-81.

    Фото: ОСК


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