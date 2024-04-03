В Астрахани началась резка металла для серии земснарядов

По заказу «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК) на производственной площадке Южного центра судостроения и судоремонта (ЮЦСС, входит в ОСК) началась резка металла для серии земснарядов, сообщает пресс-служба ГТЛК.

В этом году планируется заложить три земснаряда, в 2025 году – еще три.

В 2023 году ГТЛК подписала контракт с ЮЦСС на строительство серии из шести самоходных земснарядов проекта 93.159А в рамках реализации инвестпроекта с использованием средств ФНБ по обновлению гражданского водного флота России.

Отмечается, что земснаряды строятся по отечественному проекту с использованием российского судового комплектующего оборудования. Основное назначение судов – проведение дноуглубительных работ: разработка илистых, песчаных и песчано-гравелистых грунтов. Земснаряды будут использоваться также для чистки рек и каналов от наносов, для прокладки каналов и других гидротехнических работ.

Напомним, что в феврале этого года на астраханской верфи по заказу ГТЛК состоялась закладка первых двух судов проекта РСД-81.

Фото: ОСК