Одобрен проект строительства нового морского грузового порта на Сахалине

Проект строительства многофункционального грузового комплекса в Макаровском районе Сахалинской области получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. В ближайшее время начнутся подготовительные работы к строительству объекта, сообщает пресс-служба Росморречсфлота.

ООО «Многофункциональный грузовой район» получило положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий по проекту «Создание и эксплуатация объектов инфраструктуры многофункционального грузового района морского порта Поронайск». Сейчас Поронайск является удаленным терминалом морского порта Корсаков на Сахалине.

В рамках проекта возведут современную портовую инфраструктуру, включая объекты безопасности мореплавания и берегозащитные сооружения, а также нефтяной, угольный, газоконденсатный и бункеровочный терминалы. Предстоит выполнить дноуглубительные работы по формированию акватории и подходных каналов.

Общая мощность проекта составит 14 млн тонн в год. Планируемая мощность нефтеналивного терминала – 5,5 млн тонн в год, угольного терминала – 5 млн тонн, терминала газового конденсата – 2,8 млн тонн.

Проект реализуется в рамках концессионного соглашения, заключенного на основании распоряжения правительства Российской Федерации между Росморречфлотом и ООО «Многофункциональный грузовой район» в 2021 году.

Фото: Росморречфлот