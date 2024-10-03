Назначен заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта

Распоряжением правительства РФ от 27 сентября 2024 года № 2683-р заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта назначен Федор Шишлаков, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Назначение оформлено приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 2 октября № 1411/к о назначении на должность с 03.10.2024.

Ф.Шишлаков родился в 1985 году. В 2007 году закончил Московскую государственную академию водного транспорта по специальности юриспруденция. Работу в речной отрасли начал в 2006 году в ФГУП «Канал имени Москвы».

В период с 2009 по 2013 год работал заместителем начальника и начальником Управления внутреннего водного транспорта Федерального агентства морского и речного транспорта.

С 2013 года до настоящего времени работал на различных руководящих должностях в ФКУ «Речводпуть», ФБУ «Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей», ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей».

Фото: пресс-служба Росморречфлота