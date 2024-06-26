А.Шило назначен замминистра транспорта РФ

Алексей Шило назначен заместителем министра транспорта РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале официального опубликования нормативно-правовых актов.

До этого назначения А.Шило занимал должность заместителя генерального директора ОАО «РЖД» и отвечал за коммерческую деятельность компании и грузовые перевозки.

А.Шило родился 21 июля 1978 года.

В 2000 году окончил Уральский государственный университет путей сообщения по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном)», в 2001 году – по специальности «Экономика и управление на предприятии железнодорожного транспорта».

Трудовую деятельность на железнодорожном транспорте начал в 2000 году с должности дежурного станционного поста централизации станции Курья Свердловской железной дороги. Затем работал начальником станции Чайковская, заместителем начальника станции Пермь-Cортировочная, начальником станции Пермь-2, заместителем начальника Пермского отделения СвЖД, первым заместителем начальника Тюменского отделения СвЖД, первым заместителем начальника службы перевозок СвЖД, на руководящих должностях в Свердловской и Горьковской дирекциях управления движением, заместителем начальника Центральной дирекции управления движением (по развитию).

С февраля 2015 года – начальник департамента управления бизнес-блоком «Железнодорожные перевозки и инфраструктура».

С февраля 2017 года – начальник Центра фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД».

С 10 мая 2017 года – директор ОАО «Российские железные дороги» по коммерческой деятельности – начальник Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО).

В декабре 2018 года назначен заместителем генерального директора ОАО «РЖД» – начальником Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО).

Фото: SeaNews