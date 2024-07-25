Интегрированная система пропуска через границу

Министерство транспорта РФ планирует запустить проект по реализации интегрированной системы пропуска через государственную границу.

«Интегрированная система пропуска через государственную границу – это информационная система, предназначенная для обеспечения объективного мониторинга времени прохождения государственной границы транспортными средствами и эффективной обработки данных в рамках проведения процедур государственного контроля», – говорится в пресс-релизе Минтранса.

Полностью отечественная разработка позволит обеспечить автоматизированный сбор и обработку данных с систем радиационного и весогабаритного контроля, инспекционно-досмотрового комплекса, систем видеоаналитики, автодосмотра, электронной очереди и иных средств контроля.

В 2023 году заключен государственный контракт на внедрение системы в автомобильном пункте пропуска Тагиркент-Казмаляр. Завершение работ по ее развертыванию планируется в сентябре 2024 года, после чего начнется опытная эксплуатация системы.

«С целью сокращения временных потерь при бумажном документообороте в пункте пропуска и, как следствие, сокращения времени проведения контроля ФГКУ Росгранстрой совместно с ФТС России проводит работу по обеспечению автоматизированной передачи данных из интегрированной системы пропуска в единую автоматизированную информационную систему таможенных органов», – прокомментировал глава ФГКУ Росгранстрой Геннадий Безлобенко.

Также в рамках пилотного проекта в целях проведения опытной эксплуатации автомобильный пункт пропуска Тагиркент-Казмаляр оснастили инспекционно-досмотровым комплексом портального типа – это новейшее оборудование отечественного производства, которое позволяет быстро, точно и безопасно сканировать 100 % транспортных средств и грузов в динамичном потоке и имеет техническую возможность сканировать до 120 грузовых автомобилей в час (традиционные стационарные и мобильные комплексы позволяют осуществлять контроль 4-5 автомобилей в час).

Фото: Минтранс