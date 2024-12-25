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Бурачки реконструкция
25.12.2024

Продолжается реконструкция МАПП Бурачки

    • Федеральная таможенная служба поделилась в своем телеграм-канале фотографиями с международного автомобильного пункта пропуска Бурачки на российско-латвийской границе, где ведется реконструкция.

    Проектом предусмотрено изменение количества полос движения автотранспорта с 19 до 26. Это увеличит пропускную способность МАПП с 2 тыс. до 2,4 тыс. транспортных средств в сутки.

    К завершению строительства будут построены и модернизированы здания и сооружения, в том числе служебно-производственное здание таможенного поста, корпус досмотра грузового транспорта и бокс углубленного досмотра легковых автомобилей.

    Также в пункте пропуска будут построены здания для пропуска туристических групп, эксплуатационной и кинологической служб, корпуса и площадки для размещения ИДК.

    Реконструкция самого загруженного автомобильного пункта пропуска на Северо-Западе ведется без остановки его функционирования, подчеркнули в ФТС.

    В соответствии со скорректированным Росгранстроем графиком, реконструкция, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы планируется завершить в 2025 году.

    Фото: ФТС


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