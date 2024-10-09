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Одобрен проект второй очереди реконструкции порта Корсаков
09.10.2024

Одобрен проект второй очереди реконструкции порта Корсаков

    • Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на вторую очередь реконструкции объектов портовой инфраструктуры в морском порту Корсаков в рамках создания логистического технопарка Сахалинской области.

    Как сообщает пресс-служба ведомств, в рамках второй очереди предусмотрены дноуглубительные работы для обеспечения безопасности при движении судов в акватории порта.

    «Проектной документацией предусмотрено создание операционных акваторий Рыбного порта и Южного погрузрайона. Общая площадь создаваемых акваторий составляет 52,37 га, а общий объем дноуглубления – более 1,5 тыс. куб. м. Данные работы позволят обеспечить требуемый грузооборот, который был определен ранее проектами реконструкции гидротехнических сооружений Рыбного порта и Южного погрузрайона», – отмечают в Главгосэкспертизе.

    Обновление инфраструктуры порта послужит импульсом для экономического развития Сахалинской области.

    Застройщик – ФГУП «Росморпорт»

    Генеральный проектировщик – ООО «Транспортное проектирование».

    Фото: Росморречфлот

     


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