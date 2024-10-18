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У берегов Сахалина перевернулось грузовое судно
18.10.2024

У берегов Сахалина перевернулось грузовое судно

    • Дальневосточной транспортной прокуратурой организована проверка по факту происшествия с грузовым судном «Григорий Ловцов».

    По предварительной информации, 18 октября около 14.00 по местному времени при входе в морской порт Корсаков на Сахалине произошло опрокидывание судна «Григорий Ловцов».

    Сахалинской транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства происшествия. На место выехал сахалинский транспортный прокурор.

    По информации губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, судно «Григорий Ловцов» перевозило щебень и песок. Предварительно при перегрузке произошел крен и переворачивание судна. На борту находилось семь членов экипажа. Троих человек удалось спасти, они находятся на спасательном судне. Судьба четырех пока неизвестна.

    «Сейчас идёт поисково-спасательная операция. На месте крушения работают два буксира и спасательное судно. Морспасслужба готовит водолазов. В порт Корсакова убыла оперативная группа Главного управления МЧС России по Сахалинской области», – сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

    Фото: телеграм-канал Дальневосточной транспортной прокуратуры


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