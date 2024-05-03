Новую верфь в порту Корсаков начнут строить в августе этого года

В августе этого года в Корсакове начнется строительство верфи композитного судостроения. Об этом сообщает губернатор Сахалинскойй области в своем телеграм-канале.

«Это важное событие для всего региона, ведь в новейшей истории на Сахалине не велось строительство судов. Уже на август запланированы работы по возведению производственного корпуса, а в декабре начнется выпуск первых судов из композитных материалов», – говорится в сообщении.

Всего верфь по проекту способна произвести до 50 судов в год. Среди них будут и промысловые суда, а также морской транспорт для пассажирских перевозок и туризма.

«Запуск нового производства создаст дополнительные 700 рабочих мест. Верфи понадобится много представителей инженерных профессий. На базе кампуса СахалинТех планируем развернуть специализированную лабораторию судостроения, чтобы студенты получили практические навыки с последующим трудоустройством», – сообщил губернатор.

Напомним, средства на создание верфи композитного судостроения в Корсакове выделит корпорации «ВЭБ.РФ». Суммарный объем инвестиций в проект превысит 7 млрд рублей. Выпуск первой продукции намечен на 2025 год. Реализацией проекта займется Композитный дивизион госкорпорации «Росатом».

Фото: пресс-служба правительства Сахалинской области