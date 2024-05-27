Правительство расширило территорию морского порта Сабетта

В границы морского порта Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе войдет искусственный земельный участок, который будет примыкать к полуострову Гыданский. Распоряжение, необходимое для запуска работы по созданию такого участка, от 23 мая 2024 года №1250-р подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства РФ.

На искусственно созданном участке планируется разместить удаленный грузовой терминал, необходимый для разработки находящегося поблизости нефтегазоконденсатного месторождения. Он сможет принимать суда со стройматериалами и другим необходимым оборудованием. Новый терминал сможет ежегодно принимать до 1,6 млн тонн различных грузов.

Начало строительства объекта запланировано на середину 2026 года. До этого времени будет идти разработка проектной документации.

Строительство нового грузового терминала будет способствовать развитию морского порта Сабетта и позволит увеличить грузооборот по Северному морскому пути – кратчайшему водному маршруту между европейской частью России и Дальним Востоком.

Фото: “Росморречфлот”