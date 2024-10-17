Дан старт строительству Ленского моста

В Якутии в районе поселка Табага состоялась церемония заливки первой буронабивной сваи под опору Ленского моста. Старт работам основного цикла строительства 17 октября дал глава республики Айсен Николаев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По поручению президента России Владимира Путина масштабное инженерное сооружение предстоит построить в кратчайшие сроки – до конца 2028 года.

Автомобильный мостовой переход будет двухполосным с расчетной пропускной способностью 5,3 тыс. автомобилей в сутки. Общая протяженность моста с автомобильными подходами составит 14,5 км, без них – 4,6 км (русловая часть – 2,5 км).

В целом проектом предусмотрено 26 опор для моста: три в русловой части, остальные на автомобильных подходах на обоих берегах реки. Количество буронабивных свай под опоры варьируется от 18 до 32 в сухопутной части, от 102 до 208 – в русловой. Длина свай – от 10 до 40 метров, диаметр – 1,5 метра. Самую большую опору моста предстоит возвести для центрального пилона. Для её строительства потребуется 208 свай и более 10 тыс. кубометров бетона.

Ленский мост соединит Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали с Северным морским путём, автомобильные дороги «Лена» и «Колыма» с автодорогой «Вилюй», то есть фактически Восточную часть России с побережьем Охотского моря. С его вводом будет создан транспортный узел, где сойдутся железная дорога, речной и авиационный транспорт, а также трассы республиканского значения.

Строительство Ленского моста позволит сформировать северный широтный пояс «Восточная Сибирь – Мирный – Якутск – Магадан». Мостовой переход сократит маршрут от Новосибирска до Магадана на 905 км. В будущем он поможет создать международный транспортный коридор Россия – Азиатско-Тихоокеанский регион.

«По оценкам экспертов Министерства экономического развития РФ социально-экономические эффекты проекта превосходят инвестиции в 1,6 раз. Так, снижение транспортных расходов окажет значительное влияние на расходы различных отраслей экономики, что, в свою очередь, повлияет на рост доходов граждан и положительно скажется на качестве жизни населения. Стоимость потребительской корзины граждан Якутии снизится, существенно возрастет транспортная доступность населения», – говорится в пресс-релизе.

Проект по строительству Ленского моста реализуется по концессионному соглашению между правительством Якутии и группой «ВИС», финансовый партнер – Сбер.

Ленский мост – уникальный проект. “Похожие по конструктиву мосты возведены через пролив Босфор Восточный и бухту Золотой Рог во Владивостоке, однако в таких климатических условиях, как в Якутии, вантовые мосты не строил ещё никто в мире”, – отмечают в региональном правительстве. Проект разработан с учетом особых условий строительства и эксплуатации: низкие температуры зимой, интенсивный ледоход, сильные паводки и сложная логистика завоза материалов на Крайний Север.

Фото: пресс-служба правительства Республики Саха