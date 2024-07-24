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В Ленобласти отремонтируют мост с учетом нагрузки порта Усть-Луга
24.07.2024

В Ленобласти отремонтируют мост с учетом нагрузки порта Усть-Луга

    • В Ленобласти капитально отремонтируют мост через реку Луга с учетом нагрузки морского порта Усть-Луга. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

    «Ленобласть начинает третью большую мостовую стройку. После новых мостов-гигантов в Подпорожье через Свирь и в Киришах через Волхов приступаем к капремонту большого моста через Лугу в Усть-Луге, – цитирует губернатора пресс-служба областного правительства. – За два года здесь будет построен современный мостовой переход, рассчитанный под нагрузки одного из крупнейших в России морских портов».

    Работы пройдут в рамках национальный проект «Безопасные качественные дороги».

    Фото: телегам-канал Администрации Ленобласти

     


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