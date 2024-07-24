В Ленобласти отремонтируют мост с учетом нагрузки порта Усть-Луга

В Ленобласти капитально отремонтируют мост через реку Луга с учетом нагрузки морского порта Усть-Луга. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Ленобласть начинает третью большую мостовую стройку. После новых мостов-гигантов в Подпорожье через Свирь и в Киришах через Волхов приступаем к капремонту большого моста через Лугу в Усть-Луге, – цитирует губернатора пресс-служба областного правительства. – За два года здесь будет построен современный мостовой переход, рассчитанный под нагрузки одного из крупнейших в России морских портов».

Работы пройдут в рамках национальный проект «Безопасные качественные дороги».

Фото: телегам-канал Администрации Ленобласти