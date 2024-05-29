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И снова заторы в портах
29.05.2024

И снова заторы в портах

    • Задержки во втором по грузообороту порту мира Сингапур достигают семи дней. Обработки в порту ожидают контейнеровозы суммарной вместимостью почти 450 тыс. TEU, сообщает Splash со ссылкой на отчет консалтингового агентства Linerlytica.

    Ситуация с перегруженностью портов усугубляется и уже привела к значительному сокращению количества доступных контейнеровозов. Помимо Сингапура, новыми узкими горлышками стали порты Средиземноморья и ОАЭ.

    «Перегруженность портов вынудила некоторых перевозчиков пропускать судозаходы в порты Сингапура, а это, в свою очередь, усугубит проблемы в других портах, которым придется обрабатывать дополнительные объемы», – отмечают в Linerlytica.

    Задержки, в свою очередь, привели к скоплению судов. На подходах к Шанхаю и Циндао простаивает огромное количество контейнеровозов.

    «Задержки и отмена судозаходов в перегруженные порты способствуют появлению сообщений о нехватке порожних контейнеров и заторах в некоторых портах Китая, причем заторы уже реальная проблема в Сингапуре и Малайзии. Малайзийский Порт-Кланг сегодня занимает 8-е местом в списке самых перегруженных контейнерных портов», – прокомментировал руководитель букиновой платформы Freightos.

    «Сбои можно наблюдать в портах Северного Китая, в которых тоже уже начинаются заторы. Это связано в ситуацией в регионе Красного моря – контейнеры находятся на борту дольше из-за обхода через мыс Доброй Надежды, а порожние контейнеры копятся в тех портах, где они не нужны», – говорится в еженедельном информационном бюллетене S&P Global Market Intelligence.

    «Перегруженность портов в Азии и внезапный рост спроса теперь поглощают еще больше провозных мощностей – мощностей, которых нет на рынке. Перевозчики отменяют рейсы просто потому, что нет свободных контейнеровозов для обслуживания еженедельных сервисов, к тому же суда простаивают в очередях на подходах к портам», – отмечают аналитики Sea-Intelligence в своем последнем еженедельном отчете.

    Фото: порт Сингапур


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