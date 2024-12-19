Грузооборот российских портов в ноябре 2024 увеличился на 12,1%

Грузооборот всех морских портов России в ноябре 2024 года увеличился на 12,1% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

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Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который в ноябре 2024 года приходилось 78,1% всего грузооборота, вырос на 11,7%. В каботаже было перевалено на 2,4% больше, чем годом ранее. Транзит увеличился на 17,8%, импорт – на 33,3%.

Более 40% в структуре грузооборота всех морских портов России приходится на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доли нефти и нефтепродуктов от общего объема перевалки составляли 30,6% и 12% соответственно. На уголь и кокс приходилось 20,8%.

Самая высокая динамика была в сегменте руды, перевалка которой увеличилась в 2,3 раза. Прочих генеральных грузов было обработано на 93,4% больше, чем в ноябре 2023 года. Оборот металлолома вырос на 93,2%.

На 33,9% снизился грузопоток цветных металлов. Перевалка прочих навалочных грузов сократилась на 12,2%, накатных грузов (ро-ро) – на 9%.

В ноябре 2024 года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов РФ составляла 30,4%, Балтийский бассейн обработал 29,1%, на Дальневосточный, Арктический и Каспийский приходилось 27,3%, 12,2% и 1% соответственно.

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