Грузооборот Дальневосточного бассейна в апреле 2024: выросла перевалка химического налива

В апреле 2024 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 1,3% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

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Экспорт, на долю которого приходилось 85,2% всего грузооборота, вырос на 1,2%. Каботаж увеличился на 7,6%. В импорте было перевалено на 2% больше, чем в апреле 2023 года. Транзит снизился на 93,5%.

Согласно имеющимся официальным данным, в апреле 2024 года доля Дальневосточного бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 28,1%.

В структуре грузооборота портов Дальневосточного бассейна более 75% приходилось на уголь и нефтеналивные грузы. При этом в апреле 2024 года доля угля и кокса составляла 50%, нефти и нефтепродуктов – 22,6% и 5,7% соответственно от общего объема перевалки. На грузы в контейнерах приходилось 10%.

При этом самая высокая динамика была в сегменте химического налива, перевалка которого выросла на 78,8%. Накатных грузов (ро-ро) было обработано на 35,5% больше, чем годом ранее, оборот грузов на паромах вырос на 13,9%.

Наиболее значительно, на 53,6% снизился грузопоток прочих насыпных грузов. Прочих навалочных грузов перевалили на 44,5% меньше, чем годом ранее, металлолома – на 42,4% меньше.

В апреле 2024 года доля порта Восточный в общем грузообороте Дальневосточного бассейна составляла 36,3%, Владивосток обработал 16,2%, на Ванино приходилось 13,4%.

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