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Контейнеров и провозных мощностей опять не хватает
03.05.2024

Контейнеров и провозных мощностей опять не хватает

    • На фоне ситуации в регионе Красного моря и перенаправления контейнеровозов через мыс Доброй Надежды наблюдается нехватка провозных мощностей и контейнерного оборудования, сообщает The Loadstar со ссылкой на отчет Linerlytica. Подобная картина была во время пандемии, и она повторяется.

    По данным Linerlytica, в ближайшее время провозные мощности, перенаправленные через мыс Доброй Надежды, достигнут 5 млн TEU, при этом рекордный тоннаж поставляемых новостроев быстро поглощается.

    «Совокупные провозные мощности мирового контейнерного флота в настоящее время составляют 29,37 млн TEU, а концу июня они достигнут 30 млн TEU. Хотя номинально тоннаж относительно прошлого года вырос на 10%, перенаправление через мыс Доброй Надежды обеспечило рост в этом году провозных мощностей на маршрутах Азия – Северная Европа, Азия – Средиземноморье и на транстихоокеанском трейде всего на 3%», – поясняют в Linerlytica.

    В глобальном масштабе провозные мощности на всех 33 магистральных маршрутах, отслеживаемых Linerlytica, по сравнению с прошлым годом сократились на 4%. При этом спрос на контейнеровозы резко возрос, «и рынок фрахтования перегрелся». Нехватка судов вынуждает перевозчиков увеличивать скорость. «Контейнеровозы, перенаправленные через мыс, сейчас развивают скорость до 18-20 узлов», – отмечают в компании.

    В Linerlytica отмечают, что несмотря на высокие темпы поставок новых контейнеровозов, спрос на тоннаж по-прежнему полностью не закрыт, а контейнерное оборудование остается в дефиците. Новые контейнеры, произведенные в Китае, забронированы до конца июня. Наблюдается резкий рост ставок фрахта на контейнеровозы вместимостью более 1,7 тыс. TEU.

    Как заявил в марте этого года CEO China International Marine Containers Май Болян, восстановление спроса на контейнеры наблюдается с четвертого квартала 2023 года, с момента, когда начался кризис в регионе Красного моря.

    Фото: Vesselfinder


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