Об обязательном информировании о потере контейнеров в море

Международная морская организация (IMO) с 1 января 2026 года обязала сообщать о потере в море контейнеров, сообщает Maritime Executive. Комитет по безопасности на море IMO принял соответствующие поправки к Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (SOLAS), согласно которым отчетность обо всех контейнерах, потерянным в море, становится обязательной.

Согласно новым правилам, капитан судна, с которого потеряны контейнеры, обязан оперативно и детально оповестить об этом ближайшие суда, прибрежное государство и государство флага, которое, в свою очередь, передаст эту информацию в IMO через модуль «Глобальной интегрированной судоходной информационной системы» (GISIS). Капитаны судов, обнаружившие дрейфующие контейнеры, также должны сообщить об этом ближайшим судам и прибрежному государству.

Кроме того, поправки определяют порядок информирования. Так, например, согласно новым требованиям информация в отношении потерянных в море контейнеров должна передаваться как можно быстрее и по мере обновления. Окончательный подсчет потерянных контейнеров должен быть подтвержден после тщательной проверки, а обязательные сведения должны включать местоположение потерянных контейнеров, их количество и наличие в них опасных грузов. Капитанам судов также рекомендуется добровольно сообщать подробности о грузе, погодных условиях и т.п.

По данным Всемирного совета судоходства (WSC), с 2008 по 2022 год в среднем в море терялось 1,5 тыс. контейнеров в год. В 2022 году был утерян 661 контейнер, тогда как в 2013 году – почти 6 тыс. (с контейнеровоза «MOL Comfort» было утеряно почти 4,3 тыс. контейнеров, а с «MSC Rena» 750 900). В 2020 году было утеряно в общей сложности почти 4 тыс. контейнеров, в том числе с «ONE Apus» 1,5 тыс. контейнеров и 750 – с «Maersk Essen».

Фото: VesselFinder