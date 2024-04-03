Объем неперевезенных по Восточному полигону грузов составил 180 млн тонн

Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил федеральным министерствам и РЖД в кратчайшие сроки разобраться в ситуации с провозом грузов по восточному полигону. Он провел совещание по вопросам о состоянии и перспективах перевозок грузов железнодорожным транспортом в ДФО, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Железная дорога, обеспечивающая связь макрорегиона с центральной частью страны (БАМ и Транссиб), сильно загружена. В 2023 году провозная способность Восточного полигона составила 173 млн тонн. В этом году она вырастет до 180 млн тонн. При этом потребность грузоотправителей значительно выше.

«В 2023 год ими были поданы заявки на 353 млн тонн (в одну сторону). Объем неперевезенных грузов составил 180 млн тонн. Ряду дальневосточных грузоотправителей не согласовывают заявки. Задерживается вывоз контейнеров. Компании, которые платят налоги в бюджеты всех уровней и обеспечивают рабочими местами значительную часть населения Дальнего Востока, несут убытки. Ряд производств находится под угрозой остановки», – говорится в пресс-релизе.

Есть еще один не менее важный аспект. Железнодорожное сообщение обеспечивает «северный завоз» – систему поставок товаров первой необходимости и строительных материалов в удалённые северные территории. Грузы в целях обеспечения северного завоза доставляются на территорию Камчатского края, Магаданской и Сахалинской областей контейнерами в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении с перевалкой в портах Приморского края, а на территории Республики Саха (Якутия) и Чукотского автономного округа до железнодорожной станции Нижний Бестях с последующим развозом грузов через ледовую переправу на другой берег реки Лена и автозимники.

«Надо оперативно принять меры, которые позволят решить вопросы провоза грузов», – сказал Ю.Трутнев.

На основании обращений субъектов ДФО и транспортно-логистических организаций о задержках в доставке контейнеров, проблемах с согласованием заявок на перевозку, отставлении составов от движения, а также приоритетности предъявления грузов к перевозке в Минвостокразвития России в еженедельном формате проводится соответствующий оперативный штаб по мониторингу ситуации.

От своевременных и ритмичных поставок контейнеров и вагонов с социально значимыми грузами зависит жизнедеятельность продуктовых, медицинских и строительных предприятий, а также организаций агропромышленного комплекса. Одной из основных причин задержки компаниями обозначается вступивший в силу в начале года приоритет перевозок угля в условиях ограниченной провозной способности восточного полигона, который нарушил устоявшиеся ритмичные поставки.

По итогам совещания Ю.Трутнев дал ряд поручений Минтрансу России, Минэкономразвития России, Минвостокразвития России и ОАО «РЖД» по обеспечению приоритетного вывоза социально значимых грузов, анализу сложившейся ситуации и подготовки в целом предложений по вывозу грузов компаний.

«Ни одно предприятие не должно остановить свою работу. Необходимо обеспечить доставку всех жизнеобеспечивающих грузов «северного завоза». Никакие срывы здесь недопустимы. И есть уже накопленные и невывезенные грузы. Нужно понять, как быстро эти грузы будут довезены. Люди эти товары ждут. Все данные сегодня поручения должны быть выполнены в кратчайшие сроки», – подвел итоги Ю.Трутнев.

Фото: Минвостокразвития