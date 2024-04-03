Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Объем неперевезенных по Восточному полигону грузов составил 180 млн тонн
03.04.2024

Объем неперевезенных по Восточному полигону грузов составил 180 млн тонн

    • Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил федеральным министерствам и РЖД в кратчайшие сроки разобраться в ситуации с провозом грузов по восточному полигону. Он провел совещание по вопросам о состоянии и перспективах перевозок грузов железнодорожным транспортом в ДФО, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

    Железная дорога, обеспечивающая связь макрорегиона с центральной частью страны (БАМ и Транссиб), сильно загружена. В 2023 году провозная способность Восточного полигона составила 173 млн тонн. В этом году она вырастет до 180 млн тонн. При этом потребность грузоотправителей значительно выше.

    «В 2023 год ими были поданы заявки на 353 млн тонн (в одну сторону). Объем неперевезенных грузов составил 180 млн тонн. Ряду дальневосточных грузоотправителей не согласовывают заявки. Задерживается вывоз контейнеров. Компании, которые платят налоги в бюджеты всех уровней и обеспечивают рабочими местами значительную часть населения Дальнего Востока, несут убытки. Ряд производств находится под угрозой остановки», – говорится в пресс-релизе.

    Есть еще один не менее важный аспект. Железнодорожное сообщение обеспечивает «северный завоз» – систему поставок товаров первой необходимости и строительных материалов в удалённые северные территории. Грузы в целях обеспечения северного завоза доставляются на территорию Камчатского края, Магаданской и Сахалинской областей контейнерами в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении с перевалкой в портах Приморского края, а на территории Республики Саха (Якутия) и Чукотского автономного округа до железнодорожной станции Нижний Бестях с последующим развозом грузов через ледовую переправу на другой берег реки Лена и автозимники.

    «Надо оперативно принять меры, которые позволят решить вопросы провоза грузов», – сказал Ю.Трутнев.

    На основании обращений субъектов ДФО и транспортно-логистических организаций о задержках в доставке контейнеров, проблемах с согласованием заявок на перевозку, отставлении составов от движения, а также приоритетности предъявления грузов к перевозке в Минвостокразвития России в еженедельном формате проводится соответствующий оперативный штаб по мониторингу ситуации.

    От своевременных и ритмичных поставок контейнеров и вагонов с социально значимыми грузами зависит жизнедеятельность продуктовых, медицинских и строительных предприятий, а также организаций агропромышленного комплекса. Одной из основных причин задержки компаниями обозначается вступивший в силу в начале года приоритет перевозок угля в условиях ограниченной провозной способности восточного полигона, который нарушил устоявшиеся ритмичные поставки.

    По итогам совещания Ю.Трутнев дал ряд поручений Минтрансу России, Минэкономразвития России, Минвостокразвития России и ОАО «РЖД» по обеспечению приоритетного вывоза социально значимых грузов, анализу сложившейся ситуации и подготовки в целом предложений по вывозу грузов компаний.

    «Ни одно предприятие не должно остановить свою работу. Необходимо обеспечить доставку всех жизнеобеспечивающих грузов «северного завоза». Никакие срывы здесь недопустимы. И есть уже накопленные и невывезенные грузы. Нужно понять, как быстро эти грузы будут довезены. Люди эти товары ждут. Все данные сегодня поручения должны быть выполнены в кратчайшие сроки», – подвел итоги Ю.Трутнев.

    Фото: Минвостокразвития


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    02.04.2024
    «Уралвагонзавод» представил вагон-платформу с возможностью перевозки контейнеров
    Волчанский механический завод концерна «Уралвагонзавод» изготовил опытный образец универсального вагона-платформы модели 13-5993 с осевой […]
    вагон-платформаКонтейнерыопытный образецРостех
    0
    20.02.2024
    РЖД завершили проходку нового Дуссе-Алиньского тоннеля на БАМе
    РЖД завершили проходку нового Дуссе-Алиньского тоннеля в Хабаровском крае на БАМе, сообщается в телеграм-канале […]
    БАМЖелезная дорогажелезнодорожный тоннельРЖД
    0
    13.03.2024
    Контейнерные перевозки по железной дороге к 2030 году вырастут на 30%
    Целевые показатели предыдущих периодов по модернизации железнодорожной инфраструктуры выполнены в полном объеме. Об этом […]
    Грузоперевозкижд инфраструктураЖелезная дорогаКонтейнерные перевозки
    0
    04.03.2024
    Грузы РЖД, 2 месяца 2024: погрузка на сети снизилась на 2,9%
    Погрузка на сети РЖД по итогам 2 месяцев 2024 года составила 190,7 млн тонн. […]
    2024ПогрузкаРЖД
    0
    16.02.2024
    Второй этап модернизации Восточного полигона завершится в этом году
    В 2024 году РЖД завершают второй этап модернизации Восточного полигона, сообщается в телеграм- канале […]
    БАМВосточный полигонМодернизацияРЖД
    0
    12.03.2024
    США хотят вывести из Китая производство рефконтейнеров
    Американская компания SeaCube Container, специализирующаяся на покупке / продаже и аренде морских контейнеров, рассматривает […]
    КитайКонтейнерыПроизводстворефконтейнеры
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    03.04.2024 Объем неперевезенных по Восточному полигону грузов составил 180 млн тонн
    02.04.2024 Экологически чистые контейнеры SITC Line
    01.04.2024 ТOP-5 контейнерных терминалов России в январе-феврале 2024 года
    01.04.2024 Начались регулярные поставки зерна в Харбин по Новому сухопутному зерновому коридору
    01.04.2024 48 отмененных рейсов, с 14 по 18 неделю 2024
    01.04.2024 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 13, 2024
    Госрегулирование Показать всё
    03.04.2024 Объем неперевезенных по Восточному полигону грузов составил 180 млн тонн
    03.04.2024 Акции АО «Жатайская судоверфь» переданы Республике Саха (Якутия)
    02.04.2024 Правительство одобрило подписание соглашения с «Новатэком» о развитии производства оборудования СПГ
    02.04.2024 На субсидирование морских грузоперевозок в Калининградской области выделят 1,8 млрд рублей
    01.04.2024 Новый нацпроект по развитию транспортной инфраструктуры в разработке
    29.03.2024 Для развития транзита по Севморпути необходимо сформировать конкурентоспособные условия
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •