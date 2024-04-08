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Железнодорожные контейнеры, 3 месяца 2024 года: перевозка выросла 11,4%
08.04.2024

Железнодорожные контейнеры, 3 месяца 2024 года: перевозка выросла 11,4%

    • По итогам первого квартала 2024 перевозки контейнеров по сети железных дорог России составили 1 млн 930 тыс. TEU. Это на 11,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

    По итогам отчетного периода во внутреннем сообщении отправлено 776 тыс. TEU – на 16,9% больше, чем за январь-март 2023 года.

    Количество груженых контейнеров во всех видах сообщения за 3 месяца этого года достигло 1,4 млн TEU – на 9,4% больше, чем за тот же период прошлого года.

    По данным РЖД, самая высокая динамика отмечена в перевозках продуктов перемола – рост в 3 раза (до 8,5 тыс. TEU), химических и минеральных удобрений – рост в 1,8 раза (до 118,5 тыс. TEU), зерна – рост в 1,5 раза (до 33,9 тыс. TEU) и строительных грузов – рост в 1,5 раза (до 64,5 тыс. TEU).

    Заметный рост в процентном отношении отмечается в перевозках остальных и сборных грузов – на 25,2% (до 53,8 тыс. TEU), цветной руды и серного сырья – на 15,7% (до 7,8 тыс. TEU), а также мяса и животного масла – на 15,9% (до 6,5 тыс. TEU).

    Объем перевозок химикатов и соды в контейнерах вырос на 1,5% (до 211,3 тыс. TEU), лесных грузов – на 2,4% (до 140,7 тыс. TEU), метизов – на 11,2% (до 111,5 тыс. TEU), промышленных товаров – на 3,9% (до 108,1 тыс. TEU), автомобилей и комплектующих – на 10,4% (до 98,1 тыс. TEU).

    Перевозка нефтяных грузов в контейнерах по итогам января-марта текущего года увеличилась на 8,4% до 24,93 тыс. TEU. Также увеличились перевозки цветных металлов (плюс 5,2% до 31,8 тыс. TEU), рыбы (плюс 3,7% до 9,6 тыс. TEU), прочих продовольственных товаров в контейнерах (плюс 3,2% до 69,3 тыс. TEU).

    По остальным грузам в контейнерах наблюдается отрицательная динамика.

    Перевозки машин, станков, двигателей снизились на 10% (до 97 тыс. TEU), бумаги – на 7,7% (до 88,7 тыс. TEU), черных металлов – на 16,7% (до 55,1 тыс. TEU).

    Кроме этого, существенное снижение произошло в перевозках картофеля, овощей и фруктов – на 24,9% до 3,9 тыс. TEU.

    Фото из Телеграм-канала РЖД

     


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