Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот Дальневосточного бассейна в феврале 2022 года в деталях
26.12.2024

Грузооборот Дальневосточного бассейна в ноябре 2024 в деталях

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    16.04.2024
    Экспорт судов из Шанхая в январе-феврале 2024
    В январе-феврале этого года из Шанхая было экспортировано 149 судов, на 112,9% больше по […]
    2024КитайШанхайЭкспорт
    0
    09.01.2024
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 1 неделя 2024
    По данным аналитического агентства Drewry, мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на […]
    2024индекс Drewry WCI
    0
    24.05.2024
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 21, 2024
    На 21 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из балтийских портов по […]
    Только для подписчиков
    2024БалтикаЛиепаяРига
    0
    14.11.2024
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 46, 2024
    В Каспийском регионе ставки фрахта не изменились.
    Только для подписчиков
    2024Азовское мореЗерновые грузыКаспийское море
    0
    28.02.2024
    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в январе 2024 снизился на 3,6%
    В январе 2024 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна снизился на 3,6% относительно показателя января […]
    2024Дальневосточный бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    04.07.2024
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 27, 2024
    На 27 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из балтийских портов относительно […]
    Только для подписчиков
    2024Балтийское мореЗерновые грузыФрахтовый рынок
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    26.12.2024 Все порты Финляндии, 10 месяцев 2024
    25.12.2024 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в ноябре 2024 в деталях
    25.12.2024 FESCO довела объем контейнерного парка до 200+ тыс. TEU
    25.12.2024 CMA CGM открывает сервис на Одессу
    25.12.2024 Железнодорожные контейнеры, 11 месяцев 2024
    24.12.2024 Рынок постепенно балансируется
    Госрегулирование Показать всё
    25.12.2024 ФТС переводит ЦЭДы на круглосуточный режим работы
    24.12.2024 Продлен временный запрет на экспорт риса
    23.12.2024 Электронная очередь в пункте пропуска Тагиркент-Казмаляр
    19.12.2024 Назначен начальник Владивостокской таможни
    18.12.2024 Назначен начальник Сахалинской таможни
    16.12.2024 Законопроект о международных ТОР будет доработан до конца года
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •