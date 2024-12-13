Аналитический дайджест SeaNews, 9-13 декабря 2024

Мировой контейнерный рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 50, 2024

На 50 неделе 2024 года на исследуемых трейдах наблюдается разнонаправленная динамика. Ставки на американские порты снижаются.

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 50 неделя 2024

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 50 неделе 2024 года по сравнению с предыдущей неделей не изменился.

Контейнерные порты Турции, 11 месяцев 2024

Порт-лидер по контейнерообороту сократил перевалку.

Портфель заказов MSC превысил 2 млн TEU

С новым контрактом на строительство 24-тысячников.

Российский транспортный сектор

Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в октябре 2024 в деталях

В октябре 2024 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 14,8% относительно показателя октября 2023 года.

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в октябре 2024

В октябре 2024 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна сократился на 5,5% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

Грузооборот Дальневосточного бассейна в октябре 2024 в деталях

В октябре 2024 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 6,7% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

Контейнерооборот Арктического бассейна в октябре 2024 в деталях

В октябре 2024 года контейнерооборот портов Арктического бассейна вырос на 32,1% относительно показателя октября 2023 года.

Товарооборот РФ

Товарооборот Россия – Армения в январе-октябре 2024

Поставки из Армении в Россию в январе-октябре 2024 года снизились на 13,6%.

Российский экспорт алюминия и изделий из него в ЕС, январь-сентябрь 2024

Основной объем отправлен морем.

Экспорт никеля и изделий из него из РФ в ЕС, январь-сентябрь 2024

Поставок морем не было.

Российский экспорт ядерных реакторов в ЕС, январь-сентябрь 2024

Самые крупные поставки – в адрес Чехии.

Порты

Грузооборот морских портов Китая в январе-октябре 2024

В январе-октябре этого года грузооборот портов Китая, по данным Министерства транспорта КНР, вырос на 3,4% по сравнению с аналогичным показателем 2023 года.

Фрахтовый рынок

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 50, 2024

На 50 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта на отдельных направлениях продолжают снижаться.

Фрахтовый рынок Черного моря, 50 неделя, 2024

Ставки на некоторые направления снизились.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 50, 2024

Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая не меняются четвертую неделю подряд.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 50, 2024

Наблюдается разнонаправленная динамика

Бункерный рынок

Обзор мирового рынка бункеровки. 50 неделя 2024

Топливо продолжает дешеветь.

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 50 неделя 2024

Цены пошли вверх.

Фото: Hapag-Lloyd