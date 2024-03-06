Грузооборот российского транспорта, январь 2024: перевозки снизились на 0,5%

Суммарный объем перевозок грузов российским транспортом по итогам января 2024 года составил 647,2 млн тонн. Это на 0,5% меньше показателя аналогичного месяца 2023 года (минус 2,1% к уровню декабря 2023 года).

По данным Росстата, перевозки автотранспортом уменьшились по сравнению с уровнем января 2023 года на 0,4% и составили 443 млн тонн (минус 2,3% к уровню декабря 2023 года).

Перевозки железнодорожным транспортом по итогам отчетного месяца составили 94,9 млн тонн, что на 4,4% меньше показателя января прошлого года и на 5,9% ниже уровня предыдущего месяца.

Транспортировка трубопроводным транспортом достигла 105,3 млн тонн – на 3% выше уровня января 2023 года. По сравнению с показателем декабря 2023 года оборот трубопроводного транспорта также вырос – на 2,4%.

Морским транспортом в январе текущего года было перевезено 2,24 млн тонн – на 18,1% меньше, чем за аналогичный месяц 2023 года (плюс 0,7% к уровню декабря 2023 года).

Объем перевозок внутренним водным транспортом вырос на 2,1% и составил 1,69 млн тонн (плюс 2,5% к уровню декабря 2023 года).

Объем перевозок воздушным транспортом составил 31 тыс. тонн. По сравнению с показателем января 2023 года авиаперевозки снизились на 3,1% (минус 36,7% к уровню декабря 2023 года).

Фото: ГК «Дело»