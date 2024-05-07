Грузы РЖД, 4 месяца 2024: погрузка на сети снизилась на 3,2%

Погрузка на сети РЖД за 4 месяца 2024 года составила 397,6 млн тонн – на 3,2% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

«Негативное влияние на объёмы погрузки массовых грузов оказывал ряд факторов, среди которых внеплановые ремонты на предприятиях-грузоотправителях, введение правительством ограничений на экспорт нефтепродуктов, сохранявшийся в апреле невысокий спрос на перевозки угля в порты Юга, а также сокращение предъявления строительных материалов на фоне завершения крупных инфраструктурных проектов», – отметили РЖД в своем Телеграм-канале.

Почти по всей номенклатуре грузов наблюдается отрицательная динамика.

По данным ОАО «Российские железные дороги», погрузка каменного угля составила 115,1 млн тонн – на 5,3% меньше, чем за 4 месяца прошлого года. Объем погрузки нефти и нефтепродуктов сократился на 2,4% и составил 70,4 млн тонн.

Объемы погрузки железной и марганцевой руды также снизились на 6,4% до 35,6 млн тонн. Погрузка строительных грузов за январь-апрель этого года снизилась на 14,6% и составила 36,1 млн тонн.

Объем погрузки черных металлов за январь-апрель текущего года уменьшился на 5,3% и составил 21,4 млн тонн. Также снизилась перевозка химикатов и соды – на 1,1% до 7,1 млн тонн, цемента – на 0,8% до 6,8 млн тонн, цветной руды и серного сырья – на 9,2% до 5,3 млн тонн, лома черных металлов – на 18% до 3,2 млн тонн,

По остальной номенклатуре грузов наблюдается положительная динамика.

По итогам 4 месяцев 2024 года погрузка химических и минеральных удобрений увеличилась на 11,4% до 22,6 млн тонн, лесных грузов – на 0,4% до 9,4 млн тонн, промышленного сырья и формовочных материалов – на 22,4%, до 10,4 млн тонн, кокса – на 4,4%, до 3,9 млн тонн. Объем погрузки зерна за январь-апрель текущего года увеличился на 6,7% и составил 11 млн тонн.

Погрузка на сети РЖД за апрель 2024 года составила 101,7 млн тонн – на 3,6% меньше, чем за аналогичный месяц 2023 года.

Грузооборот за 4 месяца 2024 года составил 840,2 млрд тарифных т/км, что на 6,6% меньше показателя прошлого года. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии уменьшился на 6,9% и достиг 1041,3 млрд т/км.

В апреле грузооборот сети РЖД уменьшился на 4,9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составил 211 млрд тарифных т/км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за отчетный месяц снизился на 5,5% – до 260,1 млрд т/км.

Фото из Телеграм-канала РЖД