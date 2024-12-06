Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в октябре снизился на 0,9%
06.12.2024

Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в октябре снизился на 0,9%

    • В октябре 2024 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 0,9% относительно показателя октября 2023 года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в октябре снизился на 0,9%

    Подписаться

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт уменьшился на 1,1%, импорт – на 0,5%. Каботажа в октябре 2024 года не было.

    Доля Азово-Черноморского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в октябре 2024 года соответствовала 17,1%.

    Груженых контейнеров было обработано на 4% больше, чем в октябре 2023 года. Из общего объема груженых 11,2% приходилось на рефконтейнеры, 88,8% – на сухие.

    58,2% груженых контейнеров прошло в импорте, 41,8% – в экспорте.

    Перевалка порожних контейнеров снизилась на 13,2%.

    В октябре 2024 года все контейнеры прошли через Новороссийск.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    02.05.2024
    Обзор мирового рынка бункеровки. 18 неделя 2024
    На 18 неделе на рынке бункерного топлива наблюдается разнонаправленная динамика, однако без сильных скачков […]
    Только для подписчиков
    2024Бункерное топливо
    0
    21.06.2024
    Оборот товаров, перемещаемых своим ходом, между РФ и ЕС, январь-апрель 2024
    По данным Евростата, оборот товаров, перемещаемых своим ходом между Россией и Евросоюзом, в январе-апреле […]
    2024ЕвросоюзЕвростатРоссия
    0
    18.01.2024
    Контейнерооборот российских портов в декабре 2023 вырос на 28,9%
    Контейнерооборот всех морских портов России в декабре 2023 года увеличился на 28,9% относительно показателя […]
    2023КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    28.05.2024
    Контейнерооборот Арктического бассейна в марте 2024 в деталях
    В марте 2024 года контейнерооборот портов Арктического бассейна снизился на 3,3% относительно показателя марта […]
    Только для подписчиков
    2024Арктический бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    15.03.2024
    2M и THE Alliance сохранили стабильный средний размер судов на своих маршрутах
    У Ocean Alliance произошел резкий рост
    2024АльянсыКонтейнеровозы
    0
    24.05.2024
    Грузоперевозки трубопроводным транспортом между РФ и ЕС, январь-март 2024
    По данным Евростата, объем грузоперевозок трубопроводным транспортом между Россией и Евросоюзом в январе-марте 2024 […]
    2024ГрузоперевозкиЕвросоюзЕвростат
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    06.12.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 49 неделя 2024
    06.12.2024 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в октябре снизился на 0,9%
    05.12.2024 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в октябре 2024 в деталях
    05.12.2024 CMA CGM, Maersk и COSCO борются за лидерство на транстихоокеанском трейде
    05.12.2024 CMA CGM расширяет присутствие в регионе Красного моря
    04.12.2024 Фидерные и региональные линии зарабатывают на ситуации в Красном море
    Госрегулирование Показать всё
    04.12.2024 Назначения в ФТС
    03.12.2024 Ставки таможенных сборов проиндексируют
    02.12.2024 Назначен и.о. начальника Главного управления информационных технологий ФТС
    02.12.2024 Временное ограничение на экспорт бензина продлено
    28.11.2024 Повышена квота на экспорт лома и отходов черных металлов
    27.11.2024 Грузия внедряет «единое морское окно»
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •