Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в октябре снизился на 0,9%

В октябре 2024 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 0,9% относительно показателя октября 2023 года.

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт уменьшился на 1,1%, импорт – на 0,5%. Каботажа в октябре 2024 года не было.

Доля Азово-Черноморского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в октябре 2024 года соответствовала 17,1%.

Груженых контейнеров было обработано на 4% больше, чем в октябре 2023 года. Из общего объема груженых 11,2% приходилось на рефконтейнеры, 88,8% – на сухие.

58,2% груженых контейнеров прошло в импорте, 41,8% – в экспорте.

Перевалка порожних контейнеров снизилась на 13,2%.

В октябре 2024 года все контейнеры прошли через Новороссийск.

Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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