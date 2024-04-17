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Импорт и экспорт Китая, 3 месяца 2024 год
17.04.2024

Импорт и экспорт Китая, 3 месяца 2024 год

    • Внешнеторговый оборот Китая по итогам первого квартала 2024 года составил 1,4 трлн долларов. По сравнению с 3 месяцами прошлого года объемы внешней торговли Китая увеличились на 1,5%. 

    При этом китайский экспорт и импорт по итогам отчетного периода увеличились одинаково – на 1,5% до 807,5 млрд долларов и 623,8 млрд долларов соответственно.

    По данным главного таможенного управления КНР, в марте по сравнению с аналогичным показателем прошлого года внешнеторговый оборот Китая сократился на 5,1% и составил 500,8 млрд долларов. 

    Экспорт по итогам отчетного месяца опустился на 7,5% до 279,7 млрд долларов. Импорт в КНР по сравнению с уровнем марта 2023 года снизился на 1,9% и составил 221,1 млрд долларов.

    По итогам первого квартала 2024 года товарооборот между Китаем и Россией вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,2%, составив 56,68 млрд долларов.

    За первые три месяца этого года Китай экспортировал товаров в Россию на сумму 24,43 млрд долларов (плюс 2,6%), импортировал из нашей страны – на 32,25 млрд долларов (плюс 7,3%).

    В марте экспорт Китая в нашу страну составил 7,6 млрд долларов (минус 15,7% к уровню марта 2023 года). Импорт в Китай из России в марте этого года, напротив, вырос на 11,4% до 11,9 млрд долларов.


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