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О задержках на железной дороге - 2
09.08.2024

Жд ставки растут быстрее, чем морской фрахт

    • О том, как развивается ситуация в сегменте контейнерных перевозок из Китая, почему растут ставки и стоит ли в ближайшее время ожидать стабилизации рынка и снижения цен, читателям SeaNews рассказывает Федор Токарев, национальный менеджер по интермодальным транспортировкам NOYTECH Supply Chain Solutions.

    Жд ставки растут быстрее, чем морской фрахтРост ставок на доставку грузов из Китая в РФ по всем маршрутам в июле замедлился. В мае-июне по сравнению с мартом-апрелем 2024 года ставки фрахта на Санкт Петербург увеличились в среднем на 35-40%, на мультимодальные перевозки через порты Дальнего Востока – на 30-35% и в прямом железнодорожном сообщении – на 50-55%. Ценовые предложения корректируются в короткие сроки.

    Это связано с рядом факторов. Один из основных – это сезонный рост объёма перевозок, в том числе в связи с более ранним, чем обычно, началом сезона поставок для рождественских распродаж в Европе из-за опасений повышения ставок и увеличения сроков доставки.

    Существенную роль играет и дисбаланс в использовании контейнерного оборудования в Европе и РФ. Контейнеры не возвращаются своевременно к местам производства в Китае. Это обусловлено изменением маршрутов следования океанских судов из-за рисков прохождения через Суэцкий канал и инфраструктурными сложностями в обеспечении экспорта контейнерных грузов из России в Китай. В российских регионах скапливается большое количество порожних 40-футовых контейнеров, которые не возвращаются в КНР.

    Кроме того, в связи с проблемами с прохождением платежей в адрес китайских поставщиков накопилось большое количество отложенных заказов.

    Дефицит контейнерного оборудования в Китае на фоне увеличения спроса вызвал резкий рост стоимости аренды контейнеров – почти в 3 раза в мае-июне. Сейчас стоимость аренды постепенно снижается.

    В то же время в прямом железнодорожном сообщении возникла нехватка фитинговых платформ, так как европейские компании резко увеличили объем транзитных перевозок через РФ в Европу. Это, в свою очередь, привело к сокращению мощностей для транспортировки грузов в прямом ж/д сообщении внутри РФ.

    В мае-июне многие контейнерные поезда не выходили со станций отправления по расписанию, образовались заторы на пограничных переходах, увеличилось транзитное время. Некоторые грузы стали переходить с прямого железнодорожного сообщения на перевозку морским и железнодорожным транспортом через Дальний Восток, что вызвало новый виток роста ставок на этом направлении. Надбавка за сдачу порожних контейнеров в РФ (drop off) резко повысилась.

    Ставки морского фрахта из Китая в Европу и США также выросли вследствие увеличения эксплуатационных расходов судовладельцев и страховых выплат. Это отражается на уровне фрахтовых ставок для нишевых линейных сервисов в Санкт-Петербург и Новороссийск.

    Возможно, через несколько месяцев ситуация с оборачиваемостью контейнеров стабилизируется и рост цен на транспортировку грузов по этим направлениям остановится. Судовладельцам и железнодорожным операторам придется умерить свои аппетиты, но до этого они успеют серьезно заработать.

    Фото: NOYTECH Supply Chain Solutions

    Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции

     


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