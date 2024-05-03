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«Инфраструктурные ресурсы для создания линии Оля – Туркменбаши есть»
03.05.2024

«Инфраструктурные ресурсы для создания линии Оля – Туркменбаши есть»

    • Создание регулярной автопаромной линии Оля – Туркменбаши в рамках международного транспортного коридора «Север – Юг» позволит нарастить грузооборот России и прикаспийских государств. Об этом говорил директор АО «Морской торговый порт Оля» Александр Мельников, выступая на сессии «Водный транспорт Каспия и Волжского речного бассейна» в рамках организованного Viva Consult III Международного форума «Транспортная логистика Каспийского региона» в Астрахани.

     

     

    «Сегодня между Туркменистаном и Астраханью никакого судоходного сообщения нет. Нет ни регулярных судоходных линий, ни автопаромного сообщения», – сказал А. Мельников

    Он отметил, что полтора года назад прошли переговоры с участием представителей Туркменистана, Кыргызстана и Узбекистана об открытии регулярных судоходных линий на Каспии между астраханскими портами и туркменским портом Туркменбаши. «Предполагалось, что международный мультимодальный коридор в Россию через Каспийское море пройдет из Кыргызстана по территории Узбекистана до порта Туркменбаши сухопутным путем с дальнейшей перевозкой грузов морским транспортом в Астрахань, – продолжил А. Мельников. – Ну, полтора года прошло, и, конечно, и такой судоходной линии организовано не было. Поскольку нет регулярного сообщения, то судно ради нескольких контейнеров делать только заход в порт Туркменбаши не целесообразно, тратить на это и время рейса, тратиться на дополнительную оплату портовых сборов. Никаких перевозок у нас не случилось».

    Как подчеркнул спикер, для развития контейнерной линии необходимо создать инфраструктуру – терминалы, флот, парк контейнерного оборудования. «Нужен подсыл контейнеров, их возврат, регулярность рейсов. Это целая система, которая создается не один год, и она достаточно капиталоемкая», – сказал он.

    По мнению А. Мельникова, в настоящее время есть все инфраструктурные ресурсы, чтобы «закрепить» автопаромные перевозки по каспийскому маршруту. «Автопаромы есть и в порту Туркменбаши, и в порту Оля. Круглосуточно работают государственные контролирующие органы, которые смогут обеспечить беспростойную обработку этих судов», – сказал он, добавив, что необходим национальный оператор, который координировал потоки большегрузов, загрузку паромов, расписание и обратную загрузку автомобилей.

    «Загрузка автопаромов будет полная. Если в прошлые годы Волго-Каспийский судоходный канал не позволял обеспечить их полную загрузку, не могли грузиться на 50%, сейчас эта проблема решена. То есть абсолютно все условия для того, чтобы закрепить успех на вот этом южном коридоре и потом развивать его», – подчеркнул А. Мельников.

    «И в то же время, когда существуют коридоры из Китая через порты Актау, Курык на Азербайджан, несмотря загруженность этого коридора, наши соседи будут его развивать. И, конечно, это жесткая конкуренция. Если мы не поторопимся сейчас с нашими соседями, с нашими партнерами –  коллегами из Афганистана, Кыргызстана, мы не сможем начать и закрепить эти перевозки. Время будет упущено», – сказал спикер.

    «Только закрепив перевозки, уже можно говорить о следующих шагах – создании транспортно-логистических центров в порту Туркменбаши, в свободной экономической зоне Астраханской области. Можно говорить уже о создании контейнерной системы и о запуске контейнерных линий», – резюмировал А. Мельников.

    Фото: Росморречфлот


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