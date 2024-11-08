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ЕЭК и Abu-Dhabi Ports Group обсудили развитие грузоперевозок по МТК «Север-Юг»
08.11.2024

ЕЭК и Abu-Dhabi Ports Group обсудили развитие грузоперевозок по МТК «Север-Юг»

    • Руководитель секретариата министра по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Алымбек Орозбеков провел переговоры с представителями группы компаний Abu-Dhabi Ports Group (Объединенные Арабские Эмираты) 7 ноября этого года в Абу-Даби. Эксперты Департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК приняли участие во встрече в онлайн-формате, сообщает пресс-служба ЕЭК.

    Участники встречи, руководствуясь Меморандумом о взаимодействии между Комиссией и правительством ОАЭ от 2022 года, обсудили планы сотрудничества и проведения совместных мероприятий в ближайшей перспективе.

    Обсуждены возможности подписания плана проведения совместных мероприятий в 2024-2026 годах, включая возможные мероприятия по развитию грузоперевозок и транспортной инфраструктуры в контексте развития международного транспортного коридора «Север – Юг», применения современных цифровых решений в области транспорта и логистики, в частности по созданию цифровых транспортных коридоров и развитию электронного документооборота.

    Стороны договорились продолжить консультации по проработке возможностей и условий налаживания сотрудничества и подписания плана совместных мероприятий с Abu-Dhabi Ports Group.

    Фото: ЕЭК


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