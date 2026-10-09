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В ЮТУ пресекли коррупционную схему
09.10.2026

В ЮТУ пресекли коррупционную схему

    • Сотрудники службы по противодействию коррупции Южного таможенного управления выявили преступную схему, которая длительное время действовала на Южном акцизном таможенном посту Центральной акцизной таможни, сообщила Федеральная таможенная служба в своем макс-канале.

    Схема была связана с содействием недобросовестным участникам ВЭД в списании утилизационного сбора за транспортные средства с нарушением установленного порядка. Задокументированы многочисленные факты превышения должностных полномочий, а также получения взятки на сумму более 13 млн рублей за покровительство при незаконном перемещении транспортных средств.

    «Несмотря на попытки злоумышленников сокрыть следы преступления, в том числе инициативное увольнение со службы одного из таможенников после задержания другого, в ходе дальнейших оперативных мероприятий установлено превышение должностных полномочий всех членов организованной преступной группы», – говорится в сообщении.

    Возбуждено 5 уголовных дел по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности) и 2 уголовных дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ и ч. 5 ст. 291 УК РФ (получение и дача взятки в особо крупном размере). Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

    Причастные должностные лица заключены под стражу.

    В доход государства обращено имущество бывших должностных лиц поста, полученное преступным путем. Его стоимость превышает 80 млн рублей.

    Фото: ФТС


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