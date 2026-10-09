В ЮТУ пресекли коррупционную схему

Сотрудники службы по противодействию коррупции Южного таможенного управления выявили преступную схему, которая длительное время действовала на Южном акцизном таможенном посту Центральной акцизной таможни, сообщила Федеральная таможенная служба в своем макс-канале.

Схема была связана с содействием недобросовестным участникам ВЭД в списании утилизационного сбора за транспортные средства с нарушением установленного порядка. Задокументированы многочисленные факты превышения должностных полномочий, а также получения взятки на сумму более 13 млн рублей за покровительство при незаконном перемещении транспортных средств.

«Несмотря на попытки злоумышленников сокрыть следы преступления, в том числе инициативное увольнение со службы одного из таможенников после задержания другого, в ходе дальнейших оперативных мероприятий установлено превышение должностных полномочий всех членов организованной преступной группы», – говорится в сообщении.

Возбуждено 5 уголовных дел по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности) и 2 уголовных дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ и ч. 5 ст. 291 УК РФ (получение и дача взятки в особо крупном размере). Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Причастные должностные лица заключены под стражу.

В доход государства обращено имущество бывших должностных лиц поста, полученное преступным путем. Его стоимость превышает 80 млн рублей.

Фото: ФТС