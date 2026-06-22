О переподчинение центров электронного декларирования

С 15 июля 2026 года центры электронного декларирования Московской, Владивостокской и Новороссийской таможен переподчиняются с изменением кодов.
Как сообщает в своем макс-канале Федеральная таможенная служба, приказом ФТС России от 25 марта 2026 года № 250 Московский таможенный пост (центр электронного декларирования) Московской таможни переподчинен Центральной электронной таможне.
Московскому таможенному посту будет присвоен новый код таможенного органа – 10131020.
Приказом ФТС России от 27 марта 2026 № 260 Владивостокский таможенный пост (центр электронного декларирования) Владивостокской таможни переподчинен Дальневосточной электронной таможне.
Владивостокскому таможенному посту будет присвоен новый код таможенного органа – 10720020.
Приказом ФТС России от 03 апреля 2026 № 284 Новороссийский таможенный пост (центр электронного декларирования) Новороссийской таможни переподчинен Южной электронной таможне.
Новороссийскому таможенному посту будет присвоен новый код таможенного органа – 10323020.
Местонахождение таможенных постов останется прежним.
Фото: ФТС