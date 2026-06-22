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22.06.2026

О переподчинение центров электронного декларирования

    • С 15 июля 2026 года центры электронного декларирования Московской, Владивостокской и Новороссийской таможен переподчиняются с изменением кодов.

    Как сообщает в своем макс-канале Федеральная таможенная служба, приказом ФТС России от 25 марта 2026 года № 250 Московский таможенный пост (центр электронного декларирования) Московской таможни переподчинен Центральной электронной таможне.

    Московскому таможенному посту будет присвоен новый код таможенного органа – 10131020.

    Приказом ФТС России от 27 марта 2026 № 260 Владивостокский таможенный пост (центр электронного декларирования) Владивостокской таможни переподчинен Дальневосточной электронной таможне.

    Владивостокскому таможенному посту будет присвоен новый код таможенного органа – 10720020.

    Приказом ФТС России от 03 апреля 2026 № 284 Новороссийский таможенный пост (центр электронного декларирования) Новороссийской таможни переподчинен Южной электронной таможне.

    Новороссийскому таможенному посту будет присвоен новый код таможенного органа – 10323020.

    Местонахождение таможенных постов останется прежним.

    Фото: ФТС


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