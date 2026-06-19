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Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в декабре 2025 в деталях
19.06.2026

Контейнерооборот Балтийского бассейна в мае 2026 вырос на 2,2%

    • В мае 2026 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна вырос относительно показателя мая 2025 года на 2,2%.

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    Контейнерооборот Балтийского бассейна в мае 2026 вырос на 2,2%

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт уменьшился на 0,7%. Экспорт снизился на 17,5%. В каботаже было перевалено на 48% больше, чем годом ранее.

    Доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в мае 2026 года составляла 30,5%.

    Груженых контейнеров было обработано на 8,4% больше, чем в мае 2025 года. Из общего объема груженых 18,9% приходилось на рефконтейнеры, 81,1% – на сухие.

    42,2% груженых контейнеров прошло в импорте, 24,4% – в экспорте, 33,4% – в каботаже.

    Перевалка порожних контейнеров уменьшилась на 11,8%.

    В мае 2026 года доля Большого порта Санкт-Петербург в общем контейнерообороте Балтийского бассейна составляла 79,1%, Калининград обработал 20,6%, на Усть-Лугу приходилось 0,3%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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