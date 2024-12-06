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Мощность Махачкалинского МТП увеличат до 11 млн тонн
06.12.2024

Мощность Махачкалинского МТП увеличат до 11 млн тонн

    • Мощность морского порта Махачкала на начало 2024 года составила 8,3 млн тонн. Обновление портовой инфраструктуры, в том числе в рамках федерального проекта «Развитие опорной сети морских портов» позволит увеличить мощность до 11 млн тонн к 2030 году, сообщает пресс-служба Росорречфлота. Вопросы развития морского порта обсудили на совещании руководитель ведомства Андрей Тарасенко и глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

    Как подчеркнул А.Тарасенко, морской порт Махачкала является одним из ключевых хабов международного транспортного коридора «Север – Юг».

    «Нужно закатать рукава и работать так, чтобы порт жил и стал таким же, как крупные российские порты, чтобы Махачкала стала морской столицей на Каспии. Такая возможность есть. Чтобы принимать здесь контейнерные грузы, необходимо предусмотреть возможность подъезда больших машин, железнодорожное сообщение, технику, подготовить причалы. Среди других направлений нашего взаимодействия – развитие судоремонтного завода, создание благоприятных условий для морского туристического транспорта с заходом в Махачкалу и Дербент, развитие рыболовства», – сказал он.

    В рамках обозначенных президентом и правительством России задач по развитию МТК «Север – Юг» запланирован ряд мероприятий по линии «Росморпорта», направленных на обеспечение безопасности мореплавания, развитие порта и, как следствие, увеличение его мощностей, а также расширение номенклатуры грузовой базы.

    «В районе сухогрузной гавани в 2025-2026 годах запланированы работы по капремонту двух причалов паромной переправы. Данные причалы предназначены для обработки паромов, а также перевалки генеральных и навалочных грузов. К 2028 году планируется завершить работы по удлинению южного мола и строительству комплекса сооружений для стоянки и обслуживания служебно-вспомогательного флота. В этот же период предусматривается завершение создания искусственного земельного участка, на котором будут размещены склад, бытовые помещения, ремонтные мастерские», – доложил генеральный директор «Росморпорта» Сергей Пылин.

    Также продолжаются работы по поддержанию глубин на Волго-Каспийском морском судоходном канале. «Росморпорт» обеспечивает проходную осадку 4,5 м на одном из ключевых звеньев транспортного коридора.

    «Именно с портом сопряжены практически все направления социально-экономического развития Дагестана: промышленность, АПК, строительство, производство. За последний год порт стал лидером по темпам роста грузооборота на Каспии. Его акватория является наиболее приемлемой и доступной для развития инфраструктуры и грузоперевозок. В настоящее время разработаны мероприятия, включающие предложения Минэкономразвития России относительно потенциала и стратегических целей развития порта с учётом возможностей масштабного использования МТК «Север – Юг». Например, Республика Иран проявляет серьёзную заинтересованность в развитии порта», – рассказал С.Меликов.

    Глава республики напомнил, что в целях обеспечения беспрепятственного проезда грузового автотранспорта к порту прорабатывается вопрос строительства новой дороги к предприятию протяжённостью 6,2 км. Другой важной задачей развития морского объекта является ускорение прохождения таможенных процедур, отметил С.Меликов.

    Фото: Росморречфлот

     


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