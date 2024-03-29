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Назначен новый руководитель Росморречфлота
29.03.2024

Назначен новый руководитель Росморречфлота

    • Руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) стал Андрей Тарасенко. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Ранее занимавший эту должность Захарий Джиоев освобожден от этой должности по его просьбе, сообщается на сайте правительства РФ.

    А. Тарасенко родился в 1963 году во Владивостоке. В 1985 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола, а позднее Российскую академию государственной службы при Президенте России и Российский государственный социальный университет.

    С 1985 по 1994 год проходил службу в вооруженных силах. После этого трудился на различных должностях в коммерческих и государственных структурах. С октября 2017 года по сентябрь 2018 года временно исполнял обязанности губернатора Приморского края. В 2018-2020 годах был заместителем руководителя Росморречфлота. В 2020-2023 годах занимал должность председателя правительства Республики Саха (Якутия). С ноября 2023 года работал заместителем генерального директора ФГУП «Нацрыбресурс».

    Фото: телеграм-канал правительства РФ


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