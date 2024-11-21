Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Росморречфлот и «Деметра-Холдинг» подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве
21.11.2024

Росморречфлот и «Деметра-Холдинг» подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве

    • Росморречфлот и «Деметра-Холдинг» договорились о взаимодействии при решении актуальных задач, связанных с развитием портовой и припортовой инфраструктуры.

    Меморандум о стратегическом сотрудничестве в сфере морского и речного транспорта был подписан в рамках ХVIII Международного форума и выставки «Транспорт России». Как сообщили SeaNews в холдинге, подписи под документом поставили руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко и генеральный директор «Деметра-Холдинг» Алексей Грибанов.

    В дополнение Росморпорт и «Новая пристань» (совместное предприятие «Деметра-Холдинг» и ОЗК) подписали договор подряда на строительство причалов 22А и 23А пристани 3А в порту Новороссийск.

    Сметная стоимость работ составляет 3 млрд 271 млн рублей. Строительство будет осуществляться в два этапа: первый этап включает возведение двух причалов, способных принимать суда класса Panamaх, второй – проведение дноуглубительных работ.

    Наряду с портовой инфраструктурой будет развиваться сопутствующая транспортная и инженерная инфраструктура, объекты накопления и хранения грузовых партий, а также сама грузовая база.

    Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность экспортной инфраструктуры и увеличить суммарную годовую мощность перевалки зерновых культур с текущих 13,6 млн тонн (7,1 млн тонн приходится на «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» и 6,5 млн тонн на «Новороссийский Зерновой Терминал») до 25 млн тонн (13,1 млн тонн НКХП и 12,5 млн тонн НЗТ), а мощность единовременного хранения – с 370 тыс. до 870 тыс. тонн.

    «Создание современных перегрузочных комплексов, в том числе для отгрузки сельскохозяйственных грузов, повысит конкурентоспособность российских портов и обеспечит для сельхозпроизводителей стабильный доступ на международные рынки. Кроме того, это будет содействовать снижению издержек на логистику, а также повысит маржинальность отечественного бизнеса и доходы бюджетов всех уровней», – руководитель Росморречфлота отметил Андрей Тарасенко.

    «Развитие портовых мощностей для перевалки зерновых грузов обеспечит выполнение поручений Президента РФ и планов Министерства сельского хозяйства по наращиванию экспорта продукции АПК. Мы активно работаем над увеличением перевалочных портовых мощностей на Юге России, развивая всю цепочку экспортоориентированной логистической инфраструктуры. Холдинг реализует ряд инвестиционных проектов, среди которых строительство железнодорожной ветки в Тамани, возведение силосного парка на Новороссийском Зерновом Терминале», – сказал генеральный директор «Деметра-Холдинга» Алексей Грибанов.

    Фото: «Деметра-Холдинг»


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    25.10.2024
    Росжелдор и «Деметра-Холдинг» подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве
    Одним из основных направлений сотрудничества станет реализация концессионного соглашения о строительстве железнодорожной инфраструктуры общего пользования на Таманском полуострове.
    Деметра-ХолдингЗерновой Терминальный Комплекс ТаманьИнфраструктураРосжелдор
    0
    06.08.2024
    В Магадане создадут морской логистический центр
    Чтобы разгрузить порты Приморья
    Логистический центрМагаданпортовая инфраструктураРосморречфлот
    0
    06.08.2024
    Контейнерные поезда с рапсовым маслом в Китай
    Отправили «ТрансЛес» и «Европак»
    Деметра-ХолдингЕвропакКитайКонтейнерный поезд
    0
    09.10.2024
    В Пермском крае планируют создать мультимодальный логистический центр
    И развивать речные грузоперевозки
    ИнфраструктураЛогистический центрмультимодальный центрПермь
    0
    15.10.2024
    «Рускон» и ГАП «Ресурс» договорились о расширении экспорта сельхозтоваров
    На рынки Азии и Ближнего Востока 
    ГАП "Ресурс"ГК "Дело"МеморандумРускон
    0
    25.01.2024
    Таможенно-логистический терминал построят вблизи железнодорожной станции Наушки
    Таможенно-логистический терминал построят вблизи железнодорожной станции Наушки. Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, соответствующее соглашение подписали […]
    БурятияИнвестпроектНаушкиТаможенно-логистический терминал
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    21.11.2024 Дополнительный маршрут для свинины из России в Китай
    21.11.2024 Бум прошел, флот больше не нужен
    21.11.2024 Контейнерооборот Каспийского бассейна в сентябре 2024 снизился на 31,4%
    20.11.2024 Фитинговые платформы смогут загрузить рельсами
    20.11.2024 Hapag-Lloyd устанавливает ветрозащитный экран на новострои
    20.11.2024 Грузооборот и контейнерооборот через Гамбург, 9 месяцев 2024
    Госрегулирование Показать всё
    21.11.2024 Назначен начальник Выборгской таможни
    18.11.2024 Минпромторг подготовит программу ремонта судов
    11.11.2024 Севморпуть включен в число приоритетных направлений проектов технологического суверенитета
    08.11.2024 Пропускная способность МАПП Забайкальск увеличится в 5,5 раз
    31.10.2024 Правительство установит перечень грузов с исключительно электронным документооборотом
    31.10.2024 Загрузка дальневосточных контейнерных терминалов снизилась до 79%
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •