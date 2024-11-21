Росморречфлот и «Деметра-Холдинг» подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве

Росморречфлот и «Деметра-Холдинг» договорились о взаимодействии при решении актуальных задач, связанных с развитием портовой и припортовой инфраструктуры.

Меморандум о стратегическом сотрудничестве в сфере морского и речного транспорта был подписан в рамках ХVIII Международного форума и выставки «Транспорт России». Как сообщили SeaNews в холдинге, подписи под документом поставили руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко и генеральный директор «Деметра-Холдинг» Алексей Грибанов.

В дополнение Росморпорт и «Новая пристань» (совместное предприятие «Деметра-Холдинг» и ОЗК) подписали договор подряда на строительство причалов 22А и 23А пристани 3А в порту Новороссийск.

Сметная стоимость работ составляет 3 млрд 271 млн рублей. Строительство будет осуществляться в два этапа: первый этап включает возведение двух причалов, способных принимать суда класса Panamaх, второй – проведение дноуглубительных работ.

Наряду с портовой инфраструктурой будет развиваться сопутствующая транспортная и инженерная инфраструктура, объекты накопления и хранения грузовых партий, а также сама грузовая база.

Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность экспортной инфраструктуры и увеличить суммарную годовую мощность перевалки зерновых культур с текущих 13,6 млн тонн (7,1 млн тонн приходится на «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» и 6,5 млн тонн на «Новороссийский Зерновой Терминал») до 25 млн тонн (13,1 млн тонн НКХП и 12,5 млн тонн НЗТ), а мощность единовременного хранения – с 370 тыс. до 870 тыс. тонн.

«Создание современных перегрузочных комплексов, в том числе для отгрузки сельскохозяйственных грузов, повысит конкурентоспособность российских портов и обеспечит для сельхозпроизводителей стабильный доступ на международные рынки. Кроме того, это будет содействовать снижению издержек на логистику, а также повысит маржинальность отечественного бизнеса и доходы бюджетов всех уровней», – руководитель Росморречфлота отметил Андрей Тарасенко.

«Развитие портовых мощностей для перевалки зерновых грузов обеспечит выполнение поручений Президента РФ и планов Министерства сельского хозяйства по наращиванию экспорта продукции АПК. Мы активно работаем над увеличением перевалочных портовых мощностей на Юге России, развивая всю цепочку экспортоориентированной логистической инфраструктуры. Холдинг реализует ряд инвестиционных проектов, среди которых строительство железнодорожной ветки в Тамани, возведение силосного парка на Новороссийском Зерновом Терминале», – сказал генеральный директор «Деметра-Холдинга» Алексей Грибанов.

Фото: «Деметра-Холдинг»