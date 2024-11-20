На внутренних водных путях создадут перегрузочные комплексы

Росморречфлот закрепил сотрудничество с рядом регионов, где планируется создание мультимодальных логистических центров на базе речных портов. Создание таких перегрузочных комплексов позволит более активно использовать транзитный потенциал речных артерий, объединив их с автомобильным и железнодорожным транспортом, сообщает пресс-служба Росморечфлота.

Соответствующие соглашения с правительствами Пермского края, Иркутской и Московской областей подписали в рамках ХVIII Международного форума и выставки «Транспорт России».

Ранее Росморречфлот совместно с субъектами РФ определил перечень портов, которые имеют доступ к железнодорожным и автомобильным путям. Использование инфраструктуры речных портов и логистических возможностей регионов позволит обеспечить максимальный объем перевалки грузов с наземного на водный транспорт.

«С рядом регионов уже проводим анализ существующей инфраструктуры и расчет грузовой базы. Предстоит определить номенклатуру грузов, направления логистических потоков, потребности в дополнительной инфраструктуре, в том числе подъездных железнодорожных путей и автомобильных дорог. Проекты будут реализованы с привлечением разных источников финансирования, поэтому также произведем оценку общего объема инвестиций и сроков реализации в каждом регионе», – прокомментировал руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко.

«Первым успешным проектом по созданию логистического центра на реке стал грузовой порт в Свияжске Республики Татарстан – Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр, который запустили в работу в августе 2024 года. Опыт Татарстана будет использован при формировании дорожных карт развития перегрузочных комплексов в других регионах. Впоследствии перечень регионов для реализации проекта будет расширен», – говорится в пресс-релизе.

Мультимодальные узлы на базе речных портов должны стать одними из ключевых объектов опорной сети внутренних водных путей, создаваемой в рамках нового национального проекта «Эффективная транспортная система».

Фото: Росморречфлот