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Новое судно «Горлица» займется промерными работами в бассейне реки Амур
30.05.2024

Новое судно «Горлица» займется промерными работами в бассейне реки Амур

    • Государственная приемочная комиссия 30 мая приняла промерное судно «Горлица» проекта RDB 66.62. Судно завершает серию из 8 промерных судов для речных бассейнов, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

    Судно будет использоваться для проведения промерных работ и гидрографических изысканий в бассейне реки Амур. Оно оборудовано современным высокоточным, автоматизированным промерным комплексом, который позволяет выполнять сплошное сканирование дна акватории, создавать 3D-рельеф дна акватории, а также расчеты и контроль объёмов дноуглубительных работ.

    Строительные работы велись на «ЗАО Нефтефлот» по заказу Администрации Амурского бассейна внутренних водных путей.  Судно было спущено на воду в октябре 2023 года. 

    Ранее эксплуатирующим организациям передано 7 единиц флота. В 2022 году судно «Вадим Викторовский» передано Администрации «Волго – Балт»; судно «Галс» перешло Администрации «Волго-Дон»; судно «Василий Аршинов» – Администрации «Камводпуть»; судно «Рельеф» используется Администрацией Волжского бассейна. В 2023 году судно «Анатолий Шилов» передано Администрации «Енисейречтранс», судно «Створ» – «Администрации «Беломорканал» и судно «Дальномер» – Администрации Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей, отметили в Росморречфлоте.

    Серия из восьми промерных судов строилась по проекту, разработанному РЦПКБ «Стапель» в 2022-2023 годах. 

    Основные характеристики судна:

    • длина габаритная — 24,31 м;
    • ширина габаритная — 5,76 м;
    • высота борта — 2,8 м;
    • осадка — 0,9 м;
    • мощность главного двигателя — 295 кВт;
    • скорость — 18 км/ч;
    • экипаж и изыскательский персонал — семь человек;
    • автономность по запасам топлива — 4 суток.

    Фото: Росморречфлот


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