Мультимодальные хабы на базе речных портов

Росморречфлот совместном с «Росатомом» прорабатывает вопрос о создании на арктических и северных реках хабов, которые будут накапливать груз и выходить на Северный морской путь. Об этом заявил глава Росморречфлота Андрей Тарасенко на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Как сообщает пресс-служба правительства РФ, на встрече обсуждались приоритетные направления работы ведомства и планы на ближайшую перспективу.

Как отметил А.Тарасенко, в 2023 году 63 российских морских порта обеспечили грузопоток 884 млн тонн при производственной мощности 1,368 млрд тонн. «У нас есть запас еще примерно в 35%, что позволяет наращивать объем грузов и работать активно и в дальнейшем», – добавил он.

По объемам перевалки лидирует Азово-Черноморский бассейн, который обеспечил перевалку более 291 млн тонн. Там используются провозные способности железнодорожных и автомобильных путей, и самое главное, что задействован речной потенциал.

«Вот это очень важно, потому что, как Вы знаете, сегодня, к примеру, реки очень хорошие, большие – Обь, Иртыш, Лена, Енисей – не используются в полной мере. Грузооборот на реке падает, потому что нет хабов и нет стивидоров, которые должны сорганизовать и накопить груз, обеспечить грузовую базу. Многие компании получили лицензии, у них есть месторождения, но они не имеют или ещё не выстроили логистику. Поэтому мы сегодня с «Росатомом» договариваемся о создании на таких арктических и северных реках определенных хабов, которые будут накапливать груз и выходить уже на Северный морской путь», – сказал А.Тарасенко.

«Аналогично с Амуром, если возьмем Дальний Восток. У нас Дальний Восток перевалил за 2023 год 238 млн тонн. Меньше, чем юг. Мы с железнодорожниками, со всеми стивидорами говорим сегодня о том, что река должна соединиться с портом. То есть должен быть мультимодальный хаб на базе речных портов, в котором заинтересован и морской порт. Он должен его строить или участвовать в его строительстве, он его должен обеспечивать грузами. Все должны понимать, что, как только навигация открывается, сразу пошла работа этого хаба. И река заработала. Амур, например, раньше перевозил 20 млн тонн», – продолжил глава Росморречфлота.

По итогам встречи М.Мишустин поручил Росморречфлоту, совместно со стивидорами, разработать соответствующую программу.

Фото: пресс-служба правительства РФ