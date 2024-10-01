Тенденции речных перевозок на VII конференции «Речные перевозки России»

26-27 сентября 2024г. в Тольятти прошла уже VII конференция «Речные перевозки России».

Организатор мероприятия – компания «ВИВА КОНСАЛТ»

Генеральный партнер – Порт Тольятти

Среди делегатов на площадке присутствовали представители судоходных и логистических компаний, грузовладельцы, портовики, судостроители, госорганы, страховые, лизинговые и юридические фирмы, а также другие представители ВВТ и смежных направлений.

Первую сессию о развитии речных перевозок и инфраструктуры внутренних водных путей открыл Александр Лисин, директор Центра стратегического развития ВВП и инфраструктуры ВГУВТ.

Речные перевозки Обь-Иртышского бассейна ВВП: навигацию, объемы и номенклатуру грузов осветил Роман Чесноков, руководитель ФБУ Администрации Обь-Иртышского бассейна ВВП.О проблематике и условиях реализации потенциала пропускной способности водных путей и гидротехнических сооружений ЕГС рассказала Маргарита Сахненко, представитель Академии водного транспорта.

Мейнстримом обсуждения на конференции стало создание транспортно-логистических мультимодальных центров-хабов на реках России, возможности реализации федеральной программы развития инфраструктуры и ВВТ. Затронутые вопросы вызвали оживленную дискуссию.

Вторая сессия началась с обсуждения рисков в речных перевозках.

Кейс с особенностями страхования флота в современных условиях представил Никита Минин, генеральный директор компании «Наутилус-страховые консультанты». О тенденциях страхового рынка рассказала Светлана Круглик, руководитель Управления страхования водного транспорта «Абсолют Страхования».

Следующий доклад осветил возможности речных перевозок для развития Русского Севера- его сделал Алексей Зайцев, генеральный директор компании «МАРИНЕРУС».

Тему взаимодействия или конкуренции речного транспорта и железной дороги, а также транспортно-логистические продукты в сфере организации мультимодальных перевозок затронул Александр Бельницкий, директор филиала «РЖД Логистики» в г. Самаре.

Третью сессию начал доклад Алексея Ненича, руководителя проекта УК «Альянс» о новом «Свияжском межрегиональном мультимодальном логистическом центре» и его транспортным возможностям.

Также о мультимодальных перевозках и перевалке грузов на грузовых терминалах рассказал Антон Кравченко, заместитель начальника дирекции по коммерческим вопросам Приволжская дирекции по управлению ЦДУ ТСК РЖД.

После этих тем обсуждение логически перешло к грузовой базе речных перевозок.

Анализ грузопотока речного транспорта России сделала Алла Селезнёва, директор по экономическому анализу и логистике «Ленгипроречтранса».

Специальную тему зерновых грузов осветил Игорь Гоц, управляющий директор Ассоциации «Афанасий Никитин».

Юридическим кейсом для участников перевозок «река-море» и грузовладельцев «Суд стал дорогим. Где искать защиту?» поделился Никита Космачевский из ЮФ «Ремеди».

Завершила деловую часть мероприятия сессия о строительстве и модернизации речного флота.

Проект нового буксира и общие тенденции в судостроении представил Вадим Мищенко, директор МИЦ Спб.

Юрий Чашков, советник гендиректора ВОИР по водному транспорту, рассказал о технических возможностях круглогодичной перевозки грузов по рекам России.

Также в сессии выступил Артем Пастушков из Российского морского регистра судоходства, осветив новые услуги и возможности Регистра.

Следует отметить, что по итогу работы на конференции была разработана и составлена резолюция с обозначением актуальной проблематики отрасли для привлечения внимания к ней регулирующих профильных органов и структур Министерства транспорта Российской Федерации.

Завершился первый день конференции гала-ужином, где участники пообщались друг с другом в непринужденной атмосфере. А на следующий день делегаты смогли насладиться живописными видами Жигулевского моря и фуршетом на борту теплохода.

Так прошла VII отраслевая конференция «Речные перевозки России». Ждем Вас в следующем году!

Фото: ВИВА КОНСАЛТ