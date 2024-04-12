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Российско-турецкий бизнес-форум объединит на своей площадке более 500 участников
12.04.2024

Российско-турецкий бизнес-форум объединит на своей площадке более 500 участников

    • Российско-турецкий бизнес-форум, организованный Школой Бизнеса «Синергия» совместно с Ассоциацией экспортеров и импортеров, объединит на своей площадке представителей бизнеса двух стран для сотрудничества в новых глобальных условиях. Форум пройдет 15 апреля 2024 года в отеле «Marriott Moscow Grand».

    Программа форума построена таким образом, чтобы дать участникам максимально полезные и применимые на практике инструменты для налаживания бизнес-связей с турецкими партнерами. В частности, в рамках форума запланированы встречи с турецкими инвесторами и представителями государственных структур Турции и России и масштабная выставка передовых продуктов и сервисов для бизнеса от российских и турецких производителей.

    «За короткий промежуток времени Турция вошла в число ключевых торговых партнеров России. Двусторонний товарооборот на 2023 год превысил $60 млрд, Турция стала одним из основных импортеров России, а доля российской валюты в турецком товарообороте в годовом исчислении увеличилась вдвое. В текущих условиях Турция представляется для российского бизнеса идеальным хабом, который соединяет Европу, Азию и Африку», – отмечает Александр Рагиня, исполнительный директор Школы Бизнеса «Синергия».

    Одним из ключевых спикеров конференции выступит Адиль Акавов, международный предприниматель, руководитель группы компаний AK GROUP, руководитель комитета по развитию бизнеса с Турцией и странам Ближнего Востока и Ассоциации Экспортеров и Импортеров, эксперт-практик по бизнесу с Турцией с 1995 года

    Деловая часть форума будет разделена на три ключевых трека: «Импорт в Россию», «Импорт в Турцию» и «Бизнес-миссия в Турцию: связь с поставщиками». Первые два трека будут посвящены перспективам стратегического партнерства между Россией и Турцией в 2024 году, а в рамках трека «Бизнес-миссия в Турцию: связь с поставщиками» участникам расскажут все нюансы открытия и ведения бизнеса в Турции – от юридических моментов до существующих мер государственной поддержки при выходе на турецкий рынок.

    Ключевыми спикерами станут Алена Бозаджи, генеральный директор экспортной компании «Rikotex» (Турция), специалист по контрактному производству, Амур Гаджиев, директор Центра изучения современной Турции, корреспондент турецкой редакции информационного агентства «Sputnik» и МИА «Россия Сегодня», Усмонов Фаридон, профессор-практик университета «TED» Семих Ялман, заместитель директора Центра изучения современной Турции, Мустафа Топташ, представитель Ассоциации экспортеров, Наджибулло Гаффорзода Джаббори, руководитель направления по развитию международных проектов Российского экспортного центра.

    Узнать больше о мероприятии и зарегистрироваться на участие в форуме можно на официальном сайте.

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