Турция планирует ввести сбор за выбросы с судов

Турецкий парламент одобрил план по механизму ценообразования на выбросы CO2 для судоходства. Как сообщает Maritime Executive, сбор будет взиматься с судовладельцев за выбросы углекислого газа с торговых судов, заходящих в турецкие порты и покидающих их.

«В ближайшее время будет выпущено постановление, определяющее типы судов, на которые будет распространено действие нового закона, тоннаж, ставки сбора, а также процедуры мониторинга, отчетности и проверки выбросов. Предполагается, что эта политика будет регулировать более 10 млн тонн CO2», — пишет издание.

Кроме того, турецкое правительство планирует разработать и внедрить национальную систему торговли выбросами (ETS).

«С ростом объемов перевалки контейнеров ЕС в турецких портах усиливаются призыву к оптимизации Европейской системы торговли выбросами (EU ETS), чтобы избежать перенаправление судов в страны, не входящие в ЕС. При этом обновленная EU ETS, которая была принята в прошлом году, позволяет Еврокомиссии включать порты трансшипмента за пределами Евросоюза в свой механизм налога на выбросы углекислого газа», — поясняет Maritime Executive.

По данным министерства транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики, в транзите через турецкие порты в январе-мае этого года прошло 1,2 млн TEU, на 54% больше, чем за первые 5 месяцев 2023 года. Из этого объема 28%, или 340 тыс. TEU приходится на маршруты на страны ЕС.

«Эти цифры вызвали опасения, что некоторые перевозчики могут потенциально переваливать контейнеры через Турцию, чтобы избежать уплаты налогов ЕС на выбросы СО2. После закрытия этой лазейки реализация политики ETS в сфере судоходства позволит гармонизировать морскую торговлю между Турцией и ЕС», — резюмирует издание.

Фото: MarineTraffic