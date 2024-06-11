«Информатизированный хаос, минимум искажений, препятствия для диджитализации шиппинга»

Вечер Международной практической конференции «Shipping & digital. Опыт 2024», организованной ВИВА КОНСАЛТ, Юридической фирмой «Ремеди» и ИАА SeaNews V в Петербурге, был посвящен неформальному общению. Участники мероприятия поделились своими впечатлениями от мероприятия, а также мнением об уровне цифровизации в российской логистической отрасли.

Алексей Гавричев, руководитель экспертной группы по предварительному информированию Евразийской экономической комиссии:

Конференция понравилась, все информативно. Это не совсем в области моих профессиональных интересов, но, в любом случае, каждый из докладчиков говорил о многом, что мне просто было очень интересно услышать, так что мы очень высоко оцениваем.

Если по пятибалльной системе, где пять – это идеально, оценивать цифровизацию российского логистического рынка, в том числе в интеграции с таможней… Это как пирамида Маслоу. Начинаем с самого первого уровня. Во многих случаях пытаются перепрыгнуть с базового уровня. А в этом случае все, не получится построить информационную систему, не имея нормативки. Потому что, пытаясь информатизировать хаос, получишь информатизированный хаос. Надо начинать с первоосновы. А подчас люди, которые занимаются информационными системами, не понимают этого еще. Поэтому трудно оценивать информатизированный хаос.

Анатолий Сахаров, начальник отдела агентирования судов, «Петромар»:

Замечательная конференция. Считаю, что нужно посещать такие мероприятия, чтобы понять, куда движется проблематика. Очень интересно, полезно. Завел несколько полезных знакомств для решения каких-то вопросов в своей деятельности.

Если говорить о цифровизации – когда заработает «единое окно», то уровень ее, по моему мнению, можно будет оценить как высокий. Я как непосредственный практик по агентированию заходящих в порты РФ морских судов, полностью все это на себе ощущаю. Когда одной государственной структуре нужно одно предоставить, другим другое, и всех надо удовлетворить, каждый считает себя главнее.

«Единое окно» давно практикуется в Европе, как говорили на конференции, в Индии, в Китае, конечно, немножко обидно, что у нас так медленно это все происходит.

Наталья Кубай, генеральный директор ООО «НВ Транс»:

Мы результаты цифровизации давно видим, особенно на Дальнем Востоке. И это очень удобно. Не надо дополнительных сотрудников иметь, чтобы пойти в таможню. Все технологично.

Я считаю, что цифровые технологии экономят время и сводит к минимуму искажений, потому что, когда всё делают люди, возникает разночтения.

Николай Пасько, генеральный директор ООО «НП-Тех»:

Я на «Shipping & Digital» второй раз. В этот раз мне понравилось даже больше. Я уже привык к формату. Очень интересно, на самом деле, видеть, насколько большое несоответствие между заявляемыми целями по цифровизации и реальностью. Явно очень много препятствий для диджитализации шиппинга. Так что есть куда работать, но при этом очень много стен, об которые можно голову себе разбить. И вот что с этим делать, я пока еще точно не понял.

Если оценивать по пятибалльной, допустим, системе уровень цифровизации российского логистического рынка, то смотря с чем сравнивать. Если уровень цифровизации в логистической отрасли сравнивать с банковской сферой, которая у нас впереди планеты всей, то где-то на двоечку. Если сравнивать с государством, которое где-то на четыре, то тоже где-то на двоечку. Я даже не знаю, что цифровизовано хуже, вот честно, я не могу такого себе придумать.