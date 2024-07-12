Кодекс торгового мореплавания РФ и морской арбитраж обсудили в СПб ТПП

28 июня 2024 г. в Санкт-Петербургской торгово-промышленной палате, при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ и Морской арбитражной комиссии при ТПП РФ состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Кодекс торгового мореплавания РФ как основной национальный правовой инструмент обеспечения коммерческого судоходства».

Организаторами конференции выступили также Государственный университет морского и речного флота им. адм. С.О.Макарова, Адвокатское бюро «Думлер и Партнеры» и Адвокатское бюро ЕПАМ.

Конференция была приурочена к 25-летию КТМ РФ и включала такие темы, как опыт применения и перспективы развития кодекса, место КТМ РФ в системе международных источников морского права, совершенствования института диспаши и диспашеров, статус Северного морского пути, а также разрешение морских споров в арбитраже, влияние санкций на арбитраж, и особенности морского арбитража в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Модераторами мероприятия выступили Анатолий Березий, судья ВАС РФ в отставке, член Президиума МАК при ТПП РФ, заслуженный юрист РФ, Алексей Карчёмов, партнёр АБ ЕПАМ, руководитель практики морского и транспортного права, арбитр МАК при ТПП РФ, арбитр АЦ при РСПП, Виктор Думлер, управляющий партнёр АБ «Думлер и Партнёры», арбитр МАК при ТПП РФ, арбитр SIAC (Сингапур), арбитр HKIAC (Гонконг) и Олег Скворцов, д.ю.н., профессор кафедры коммерческого права СПбГУ, судья АС СЗО в отставке.

С приветственным словом к участникам обратился Катенев Владимир Иванович, президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, который отметил значимость обсуждаемой темы и важность развития Морской арбитражной комиссии при ТПП РФ. Он подчеркнул: «Кодекс торгового мореплавания РФ является краеугольным камнем для правового регулирования коммерческого судоходства. В современных условиях важно обеспечить его эффективное применение и развитие арбитражных механизмов, которые будут способствовать разрешению споров и укреплению позиций России на международной арене».

Клюев Виталий Владимирович, Директор Департамента государственной политики в области морского и внутреннего водного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации, выступил с докладом, посвященным месту КТМ в системе права РФ в историческом, современном и перспективном контексте. Подводя итоги конференции, он также отметил, что конференция затронула ряд актуальных вопросов, заслуживающих внимания при последующем совершенствовании КТМ РФ.

В качестве спикеров выступили Лобода А.И. (доцент МГИМО), Зарубенко С.А. (СКФ Арктика), Подолян Д.А. (НАМА), Архипова А.Г. (Зам. Председателя МАК при ТПП РФ), Попова Е.В. (ЮФ Перегрина), Vivekananda Neelakantan (SIAC), Скворцов О.Ю. (профессор СПбГУ), Марьянкова Н.В. (арбитр МАК), Костин А.А. (Председатель МКАС и МАК при ТПП РФ), Ждан-Пушкина Д.А. (Центр медиации Solis).

Конференция собрала более 100 участников и получила положительные отзывы со стороны морского бизнеса, профильных органов исполнительной власти, ученых ведущих морских вузов и представителей российских и иностранных арбитражных институтов.

Мероприятие способствовало обмену опытом и выработке практических рекомендаций по совершенствованию правового регулирования морского судоходства в России, а также развитию арбитражных институтов в этой сфере.