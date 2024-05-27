17 мая 2024 года состоялась Конференция «Транспортные технологии: Пересекая временные границы», организованная Политехническим музеем и Транспортной группой FESCO в рамках соглашения о реализации проектов по развитию и продвижению науки. Встреча прошла в гибридном формате на площадке Цифрового делового пространства, объединив более 400 очных и более 1000 онлайн-участников.

На торжественном открытии выступили Олег Валерьевич Телепнев, исполнительный директор фонда поддержки Политехнического музея, и Сергей Алексеевич Меняйкин, первый заместитель директора Дальневосточного филиала Транспортной группы FESCO. Олег Валерьевич отметил, что конференция «даст старт череде научно-просветительских мероприятий, которые являются одной из основных миссий нашего музея и будут проводиться на высоком экспертном и научном уровне». Сергей Алексеевич, в свою очередь, поблагодарил участников за проявленный интерес и выразил надежду, что посещение мероприятия «воодушевит на новые изобретения и открытия».

Подтверждением этих слов стала программа конференции, которая подробно раскрыла последние разработки и инновации в сфере морского, наземного и воздушного транспорта, а также этапы научно-технического прогресса, сыгравшие ключевую роль в развитии общества. Участники обсудили современные технологии беспилотного и космического транспорта, водородных и электрических двигателей, сверхскоростных поездов и атомных судов, применение искусственного интеллекта в транспортной сфере. Особый интерес вызвал доклад об уникальной коллекции сухопутного транспорта, размещенной в стенах Политехнического музея.

Конференция прошла в атмосфере теплого профессионального общения и оставила только положительные впечатления. До новых плодотворных встреч!