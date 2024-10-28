«Эксплуатация и модернизация портов и терминалов России 2024»

24 октября 2024г в Санкт-Петербурге прошла II конференция «Эксплуатация и модернизация портов и терминалов России 2024» – деловое мероприятие, которое затрагивает наиболее важные вопросы портовой деятельности от технических до коммерческих составляющих, аспекты инвестиций и строительства, а также межотраслевое взаимодействие.

Организатором выступила компания «ВИВА КОНСАЛТ». Мероприятие прошло при поддержке Союза транспортников России, Морского Совета при Правительстве Санкт-Петербурга, ЮФ «Ремеди», компаний РУНОВА и РПИ КурскПром.

В прекрасном городе на Неве, одном из крупнейших транспортных узлов, участники со всей России смогли обсудить наиболее важные вопросы портовой отрасли, пообщаться друг с другом, найти новые контакты.

Первую сессию деловой программы о портовых мощностях Российской Федерации, драйверах роста перевалки и развития портовой инфраструктуры открыла Елена Шелеметьева, директор по маркетингу ИА SeaNews с докладом об изменении грузопотоков и объемах перевалки в портах.

О новых проектах терминалов в России рассказал Александр Головизнин, директор по направлению аналитика и логистика «Морстройтехнологии».

Продолжил сессию Алексей Гармаш, генеральный директор компании «Новоморснаб» с докладом о контейнерных терминалах в Новороссийске и проблематике этого транспортного узла.

Тему развития паромных комплексов на Балтике осветил Денис Мечев, директор по работе паромного комплекса СК НОВОТРАНС.

Следующие сессии были посвящены инновационным технологиям для портов и затронули проектирование, гидротехническое строительство, оборудование и другие аспекты модернизации и строительства терминалов.

Начал блок Алексей Зайцев, генеральный директор компании «МАРИНЕРУС», осветив общую проблематику в эксплуатации и модернизации портов.

Тему о комплексном подходе к ремонту и защите ГТС, о производстве новых составов бетонных смесей поднял Евгений Вишняков, технический директор компании «РУНОВА».

Алексей Володин, заместитель директора, РПИ КурскПром сделал доклад об оснащении портов отбойными причальными приспособлениями в современных условиях и специфике импортозамещения.

Представители компании «Гидротехнические решения», Сергей Платонов и Ольга Руденко рассказали об особенностях проектирования причалов в сложных условиях: на слабых текучих грунтах и на скальном основании.

Андрей Шабалин, руководитель отдела продаж протекторной и катодной защиты морского направления «Корпорации ПСС» выступил на тему электрохимической защиты от коррозии объектов портовой инфраструктуры.

Также были затронуты немаловажные вопросы кадров, безопасности и удаленного управления крановой техникой, о чем рассказал Константин Кайгородов, руководитель направления по коммерциализации компании «Газпромнефть-Снабжение».

Завершила деловую часть мероприятия сессия о порте как мультимодальном узле, где были рассмотрены практические вопросы эффективного управления портом, а также страховые и юридические кейсы.

Александр Волков, капитан МП Большой порт Санкт-Петербург сделал доклад об организации движения судов в морских портах и на подходах.

Не обошли вниманием и работу сухопутных железнодорожных терминалов – о специфике их работы рассказал Антон Кравченко, заместитель начальника Приволжской дирекции по коммерческим вопросам ЦДУ ТСК РЖД.

Проблемные вопросы загрязнения акватории морских портов при неустановленном источнике разлива осветил Никита Космачевский, старший юрист ЮФ «Ремеди».

Кейс о вариантах страхования судов при заходе в порты в условиях санкций сделала Алина Семенова, консультант АСП «Нарвские ворота».

Сессии сопровождались оживленными дискуссиями.

Завершилось мероприятие фуршетом, где участники смогли пообщаться друг с другом в непринужденной атмосфере.

Контакты организаторов конференции: info@vivaconsult.ru, +7(958)19-77-503, веб-сайт: https://vivaconsult.ru/ru/

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