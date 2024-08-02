Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в июне 2024 в деталях
02.08.2024

Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в июне увеличился на 1,8%

    • В июне 2024 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна увеличился на 1,8% относительно показателя июня 2023 года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в июне увеличился на 1,8%

    Подписаться

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 21,8%. Импорт снизился на 16,8%. Каботаж составил 88 TEU. В июне прошлого года каботажа не было.

    Доля Азово-Черноморского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в июне 2024 года соответствовала 17,8%.

    Груженых контейнеров было обработано на 3,8% больше, чем в июне 2023 года. Из общего объема груженых 13% приходилось на рефконтейнеры, 87% – на сухие.

    54,8% груженых контейнеров прошло в импорте, 45,2% – в экспорте.

    Перевалка порожних контейнеров снизилась на 3,4%.

    В июне 2024 года практически все контейнеры прошли через Новороссийск. На Ростов-на-Дону приходилось 0,1%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    01.08.2024
    Грузооборот Балтийского бассейна в июне 2024: снизилась перевалка цветных металлов
    В июне 2024 года грузооборот портов Балтийского бассейна увеличился на 3,7% относительно показателя июня […]
    2024Балтийский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    18.06.2024
    Товарооборот Россия – Армения в январе-апреле 2024
    По данным статистического комитета Республики Армения, поставки из Армении в Россию в январе-апреле 2024 […]
    Только для подписчиков
    2024АрменияТоварооборот
    0
    29.03.2024
    Грузооборот Каспийского бассейна в феврале 2024 в деталях
    В феврале 2024 года грузооборот портов Каспийского бассейна увеличился на 47,6% относительно показателя февраля […]
    Только для подписчиков
    2024ГрузооборотКаспийский бассейнПОРТСТАТ
    0
    19.03.2024
    Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, январь 2024 года
    Россия снизила экспорт в страны Евросоюза на 61,3%
    2024Внешняя торговляЕвросоюзРоссия
    0
    12.02.2024
    Обзор мирового рынка бункеровки. 7 неделя 2024
    Цены на бункерное топливо поднялись
    Только для подписчиков
    2024Бункерное топливоБункеровкаЦены
    0
    19.04.2024
    Экспорт автомобилей из Шанхая в первом квартале 2024 года
    По итогам первого квартала 2024 года через порт Шанхай было экспортировано 529 тыс. автомобилей, […]
    2024АвтомобилиАвтоэкспортКитай
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    02.08.2024 CStar Line переключается с российского Дальнего Востока на Красное море
    02.08.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 31 неделя 2024
    02.08.2024 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в июне увеличился на 1,8%
    01.08.2024 УЛКТ готов принимать Panamax’ы
    01.08.2024 Unifeeder обогнал CMA CGM
    01.08.2024 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в июне 2024 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    01.08.2024 Новый начальник в СЗТУ
    01.08.2024 На субсидирование морских грузоперевозок в Калининград выделено еще 1,4 млрд
    31.07.2024 Криптовалюты можно будет использовать при трансграничных расчетах
    23.07.2024 Минэкономразвития РФ участвует в разработке конвенции «Об оборотных грузовых документах»
    15.07.2024 Правительство смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами
    11.07.2024 Сформирован детальный план работы северного завоза для Камчатского края
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •