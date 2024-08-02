Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в июне увеличился на 1,8%

В июне 2024 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна увеличился на 1,8% относительно показателя июня 2023 года.

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 21,8%. Импорт снизился на 16,8%. Каботаж составил 88 TEU. В июне прошлого года каботажа не было.

Доля Азово-Черноморского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в июне 2024 года соответствовала 17,8%.

Груженых контейнеров было обработано на 3,8% больше, чем в июне 2023 года. Из общего объема груженых 13% приходилось на рефконтейнеры, 87% – на сухие.

54,8% груженых контейнеров прошло в импорте, 45,2% – в экспорте.

Перевалка порожних контейнеров снизилась на 3,4%.

В июне 2024 года практически все контейнеры прошли через Новороссийск. На Ростов-на-Дону приходилось 0,1%.

Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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